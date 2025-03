Justin Bieber és Hailey Bieber kapcsolatáról mostanában csak rosszat lehet hallani. A sztárpár próbálja menteni a házasságát, de ehhez egészen Európáig menekülne. El akarnak távolodni a reflektorfénytől és minél messzebb akarnak kerülni Hollywoodtól. Egy egyszerűbb életre vágynak és úgy érzik, erre van szüksége a kapcsolatuknak ahhoz, hogy újra egymásra találjanak.

Justin Bieber és Hailey Bieber Európáig menekül a házassági gondjaik elől (Fotó: Backgrid USA / Bestimage / Northfoto)

Justin Bieber és felesége Európába menekül

Mostanában Justin Bieber lepukkant kinézetétől hangos a sajtó. A fiatal énekes utóbbi időben csak árnyéka önmagának. Ezért pedig főként feleségét, Hailey Biebert okolják a rajongók. A sztárpár pedig úgy döntött, hogy megpróbálják rendbe hozni kapcsolatukat, de ehhez szükségük van egy környezetváltozásra. Ezt olyan komolyan gondolják, hogy egészen konkrétan Európáig menekülnének a gondjaik elől. Egy közeli ismerős a US Sun-nak azt nyilatkozta, hogy a pár felvette vele a kapcsolatot, hogy Európában egy új otthont találjanak maguknak, mert szeretnének távol lenni a reflektorfénytől és egy egyszerűbb, csendesebb életre vágynak. A forrás azt is megjegyezte, hogy a pár reméli, egy lassabb életritmusban, nyugodtabb környezetben újra össze tudnak majd kapcsolódni.

A rajongók aggódnak Justin Bieber miatt

Justin Bieber egyértelmű utalásokat tett azzal kapcsolatban, hogy újra drogproblémái vannak. A sajtósa ugyan tagadta, hogy erről lenne szó. Ő azt állította, hogy leharcolt kinézete csak újszülött gyermekének köszönhető. Ugyanis a fél éves Jack Blues nem hagyja őket aludni és emiatt állandóan fáradtak. De a rajongók ennek ellenére sem tudtak megnyugodni, ugyanis Justin Bieber hétről hétre újabb és újabb kompromittáló felvételeket osztott meg magáról. Volt amelyeken azt énekelte félmeztelenül, hogy be van tépve, de volt olyan kép is, ahol egy motoron ülve szívott valamit. Mindezek mellett felesége minden nyilvános események makulátlan külsővel jelent meg, még akkor is, amikor férje a legszakadtabb ruháját vette fel. Ezért Justin Bieber követői arra jutottak, hogy felesége nem törődik férjével és gond nélkül végignézi, ahogy Justin Bieber egyre mélyebbre zuhan.