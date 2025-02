Judy válása: kislánya segített meghozni ezt a nehéz döntést

Ő azért be volt vonva viszonylag ezekbe a folyamatokba már kisebb korában is. Ezért neki a válás nem volt meglepetésszerű és valamennyire már elfogadta ezt a dolgot részben úgymond még "várta" is, hogy vége legyen a problémáknak. Szerintem sokkal rosszabb a gyereknek is, ha úgy maradsz együtt valakivel, hogy már nem működnek a dolgok