Janza Kata párjáról mesélt: Félig-meddig szakmabeli

Több mint 28 éve ő „a magyarok királynéja” a színpadon: 1996 óta játssza Sisi szerepét az Eli­sa­beth című darabban. Szerelmes ebbe a musicalbe, amely gyakorlatilag összefonódott a nevével és az életével is – ezért a mai napig nagy szerepet vállal a „Sisi-kultusz” életben tartásában. Az elején szándékosan kereste magában a párhuzamot a királynéval, és meg is találta. Janza Kata párjáról mesélt a hot!-ban.

Janza Kata fia, Samu örül édesanyja boldogságának Fotó: Archív

Janza Kata új szerepekben is kipróbálja magát

– Rájöttem, hogy a küzdeni akarás ugyanaz. Kitartok a vágyaim mellett, és a gyerekeimért a végsőkig harcolok – jelentette ki.

A küzdelem bizonyos formája viszont új számára. Amióta nem csak az Operettszínházban játszik, azóta számos legendás produkciót állított színpadra a csapatával.

– Azt vettem észre, hogy ha az élére állok valaminek, akkor a kollégák boldogsággal jönnek, és mellém állnak. Ugyanakkor a produceri munka kisebbfajta harcokkal jár. Nem tudok mindig mindenkit meghívni egy szerepre, ilyenkor viszont a kedvesség a megoldás. Ezért mondom, hogy új világ köszöntött rám, mert akadnak helyzetek, amelyekbe bele kell állni – mesélte a művésznő.

Janza Kata párja mellett újra boldog

A mostani egyensúly azonban nem volt mindig magától értetődő.

– Igaz, hogy volt egy nehéz évem, éppen amikor ötvenéves lettem. Szakmán belüli változások és magánéleti változások – árulta el Janza Kata.

Ezeknek megoldására eleinte nem volt eszköze; végül minden a helyére került, megszületett a Janza Kata Team, és a szerelem is rátalált.

– Először magammal akartam jóban lenni.

Aztán eltelt két év, és azt éreztem, hogy már nyitott vagyok egy új kapcsolatra. Így jött a szerelem; valahogy magától értetődőnek tűnt a kapcsoltunk a párommal: besétált az életembe

– avatott be Janza Kata.

Janza Kata gyerekei is pozitívan reagáltak

A Janza Kata párjának kilétét homály fedi, ám ami a kapcsolatukat illeti, abba engedett némi bepillantást, pél­dául elmesélte, hogy a gyermekei mit szóltak az új kapcsolathoz.

– A gyerekek nagyon örültek, ők úgy gondolják, hogy anyának is kijár a boldogság. Samu egyébként is szeret jóban lenni mindenkivel, Janka vőlegényét is imádja, aki még csak a párja, de mi már a vőlegényeként gondolunk rá. Szóval, Samu könnyen megszereti az embereket.