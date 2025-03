Lebuktak a Hogyan tudnék élni nélküled? főszereplői: Íme a részletek a szerelmi életükről

Elképesztő rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled? című film. A hétvégén megváltották a 750 000. mozijegyet a Demjén-slágereket felvonultató romantikus vígjátékra, így a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje lett a hazai mozikban. A kellemes szerelmes történet mindenkit magával ragadott. De mi a helyzet a főszereplők valódi szerelmi életével? Ezt áruljuk el most!

Mi a helyzet a Hogyan tudnék élni nélküled? szereplőinek szerelmi életével? (Fotó: Bors)

Lebuktattuk a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárjait

Ahogy azt a Bors hétfőn megírta: a filmben a billentyűs Csabit alakító Kirády Marcellre éppen nemrég talált rá a szerelem, méghozzá a Megasztár 7. évadának felfedezettje, Bánsági Petronella személyében. A fiatalok a hétvégén a kapcsolatuk első hónapját megpecsételő randijukról jelentkeztek be, megcáfolhatatlan bizonyítékát adva, hogy egy párt alkotnak.

Törőcsik Franciska szekere nagyon fut: a filmben a főszereplő Esztert alakító nő hétvégente a Hunyadi sorozatban brillírozik, tavaly pedig a Dancing with the Stars-ban menetelt a döntőig. Az elmúlt években tehát több oldalát is megmutatta a tévénézőknek, ám a bulvárra éheseknek nem szolgáltatott sok csemegét: szerelmi életét tekintve nagyon-nagyon titokzatos. 2023-ban egy mozipremieren ugyan egy magas, jóképű férfival jelent meg, látszólag randi szituációban, de azóta semmilyen jelét nem adta párkapcsolat meglétének vagy nemlétének...

Törőcsik Franciska nagyon foglalkoztatott színésznő lett, bizonyára a férfiak is a lábai előtt hevernek, ő azonban rendkívül diszkrét a témában (Fotó: Bors)

Nem úgy, mint filmben Franciska szerelmét, az énekes Gergőt alakító Ember Márk, aki szintén elég sok produkcióban feltűnik mostanság. Elég csak a másik aktuális sikerre, a Futni mentem című filmre gondolni, vagy a nyáron debütáló Shrek musicalre. Bár ő sem teszi ki az ablakba a magánéletét, a hot! magazinnak nemrég elárulta, újra egy párt alkot korábbi barátnőjével, Virággal.

Marics Peti titkolózik, Brasch Bence apuka lett

A tinik kedvence, Marics Peti Tóth Andival való kapcsolata óta nagyon óvja a szerelmi életét. Az elmúlt hónapokban azért a közvélemény összehozta egy-egy ismert nővel, például Kovács Gyopárral – akinek a testvére, a filmben szintén szerepelő Harmat –, de a feltörekvő énekesnő Binhkyvel is. Peti ezeket a pletykákat még arra sem méltatta, hogy megcáfolja…