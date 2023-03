Moziban bukott le Törőcsik Franciska és titokzatos szerelme

Törőcsik Franciska mindig is féltőn óvta a magánéletét, nemrég azonban betekintést engedett a párkapcsolatába! A március elején debütált 129 című magyar sci-fi premierjére a fiatal színésznő nem egyedül érkezett: egy magas férfi volt a kísérője. Franciska pedig csak úgy ragyogott a boldogságtól!

Szakmai téren nem lehet oka panaszra: egyik forgatásról megy a másikra, az említett sci-fi filmben is szerepel. A magánéletét viszont mindig is óvta a nyilvánosság elől; hogy ennek mi az oka, arra választ adott egy korábbi interjúban a hot!-nak. A szülei válása meghatározó élmény volt az életében, ami valamelyest befolyásolja abban, hogy milyen irányba terelje a szerelmi életét vagy később a családalapítást.

– Egy gyerek mindig nehezen éli meg a válást de ma már úgy gondolom, jó döntés volt, hogy elváltak a szüleim. Alig húszévesen ismerkedtek meg, anyukám huszonhat éves volt, amikor megszülettem. Ha ennyi idősen el kellett volna köteleződnöm, nem tudom, hogy jó döntést hoztam volna-e − ismerte el a 32 éves színésznő. − Már az utóbbi egy évben is annyit változtam! Tapasztaltabb vagyok, ma már jobban tudom, mit akarok. Most talán sokkal jobb anya lennék, és amikor tényleg eljutok oda, remélem, még felkészültebb leszek – mondta nemrég a hot!-nak, ahol azt is elárulta, hogy milyen a férfiideálja. A Hazatalálsz című sorozatban ugyanis két férfi is képbe kerül az életében:

– A két fiú szerepe tűz és víz. Élethelyzettől függ, hogy melyik típus jönne be. A kettőből kéne egyet gyúrni: legyen határozott, mint Raja, de becsületes, mint Tamás − szögezte le nemrég a a hot!-nak, melynek legújabb számában már az olvasható, hogy a 32 éves színésznő olyan partnert talált, akivel szívesen jelenik meg nyilvánosan is.

Törőcsik Franciska és szerelmének közös fotójáért és más exkluzív sztárhírekért keresse a hot! aktuális számát!

A magas úriember megvárta, amíg Franciska fotózkodik a vörös szőnyegen, majd együtt mentek fel megnézni a filmet. A mozgólépcsőn is látható volt, milyen jól érzik magukat, a színésznő boldogan mosolygott, mint aki éppen randin van.