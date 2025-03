Szívszorító, mit mondott lánya az elhunyt Bényi Ildikóról, Balázs Klári sírva beszélt róla

Sokat adok anyukám véleményére. Az M2 Petőfi TV-nél is műsorvezetőként dolgozom, anya pedig nézi az összes adást, azt követően pedig elmondja a véleményét, és tanácsot is ad, amire nagyon is szükségem van. Nyaralni általában együtt megyünk, és közös hobbink a terápiás vásárlás is. Mivel közel lakom, így sokszor készülünk együtt műsorokra, de filmet is szoktunk nézni.