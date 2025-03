Világsztárok Balassagyarmatról: minden idők leghíresebb magyar testvérpárosának szomorú története

Janka és Rózsi az 1920-as években szédületes karriert mondhattak magukénak. Nemcsak Amerikában, hanem Európában is ünnepelt sztárok voltak, viharos magánéletük állandó témát szolgáltatott a sajtónak. De honnan is indult ez a két barna hajú szépség? A Nógrád megyei városkában, Balassagyarmaton, egypetéjű ikerpárként látták meg a napvilágot 1892-ben. Szüleikkel, Gyulával és Margittal a századfordulón Budapestre költöztek, ám az ottani élet sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért 1905-ben elindultak Amerikába Jóval Gábor Zsazsa és nővére előtt egy másik magyar testvérpár uralta a Broadway színpadát és Hollywood filmvásznát – írja a Fanny magazin.

Balassagyarmatról indultak, meghódították Hollywoodot: ők voltak a Dolly Sisters Fotó: Photo12 via AFP

Balassagyarmatról Hollywoodba

A Dolly Sisters, vagyis Jenny és Rosie Dolly (Janka és Rózsi Deutsch) lábai előtt arisztokraták és más dúsgazdag hódolók hevertek, akik bőkezűen támogatták a lányok elképesztő luxuséletét. Ám ahogy lenni szokott, ez sem tartott örökké… szerencsét próbálni. Az egykori elbeszélések szerint karrierjük beindulását a már korábban emigrált, szerencsejáték-függő nagybátyjuknak köszönhetik, aki felhalmozott kártyaadósságának törlesztéseként „ajánlotta fel” unokahúgai tánctudását a kávéházaknak. A nagy lökést azonban valószínűleg az akkori szórakoztatóipar mindenható ura, Florenz Ziegfeld Jr. adta, amikor 1911-ben leszerződtette a lányokat híres Broadway-show-jához, a Ziegfeld Follieshoz. A színpadon tollakba burkolózva adták elő műsorukat, szabályosan megőrjítve ezzel a közönséget.

Jenny Dolly Fotó: Roger-Viollet via AFP

Mindegy, hogy ki, csak gazdag legyen

A két lány ezután nemcsak a színpadot uralta, hanem a férfiak fantáziáját is. Az urakat még jegygyűrűjük sem tartotta vissza attól, hogy a két Dolly elvakult hódolói legyenek. A nővéreknek pedig csak egy dolog számított: a pénz. Legszenvedélyesebb imádójuk Diamond Jim Brady, New York legpiperkőcebb üzletembere volt, aki nem csupán ruházatával keltett feltűnést – öltözékén mindenhol gyémántok csillogtak, a nyakkendőtűjétől kezdve a fehérneműje gombjáig –, hanem bőkezűségével is. Janka és Rózsi mesés ékszereket kapott tőle, sőt egyik este egy szalaggal átkötött Rolls-Royce várt rájuk a színház előtt. Hogy mit kért tőlük mindezért cserébe? A válasz nyilván egyértelmű – a lányok viszont csak őszinte barátságukat tudták felajánlani.