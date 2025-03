Tündöklés, drogbotrány és bukás – minden, amit tudni akartál Andrei Mangra visszatéréséről

Kőkemény kritikát kapott Andrei Mangra, miután március 9-én parkettre lépett a belga Dancing with the Stars-ban, Sarah Puttemans profi partnereként. Bár a tavaly botrányba keveredett táncos csak 20 pontot kapott a maximális 40-ből, a zsűri szerint pedig elég szőrszálhasogató volt, Andrei mégis boldog lehet. Hogy miért? Nos, pusztán azért, mert néhány hónappal ezelőtt még legfeljebb legvadabb álmában remélhette, hogy újra képernyőre kerül a DWTS egyik szériájában.

Andrei Mangra magyarországi karrierje véget ért (Fotó: TV2)

Andrei Mangra a magyar Dancing with the Stars első szériájában Gabirela Spanic partnere volt. Az előkelő harmadik helyet csípték el a versenyben

Másodszor Tóth Andi volt Mangra párja. A győzelmet is meg tudták szerezni, így Andrei egy csapásra az egyik legfelkapottabb celeb lett hazánkban. Sokan hitték, hogy szerelem is szövődött közöttük, de végül kiderült nem ez volt a valóság

Mangra tavaly, a DWTS ötödik évadában Szabó Zsófival vágott neki a versenynek, ám ősszel komoly balhéba keveredett, ezért távoznia kellett a táncos műsorból

Sokáig semmit sem lehetett róla tudni, majd bejelentette, hogy a belga Dancingben tér vissza

Andrei Mangra hatalmas mélységeket és magasságokat élt meg

Andrei Mangra tündöklése, bukása és újrakezdése több szempontból is rendkívül érdekes történet. Az erdélyi születésű táncos gyakorlatilag a mennybe ment Tóth Andi partnereként a Dancing with the Stars második évadában, arról pedig csak találgattak, hogy a negyedik évadot magánéleti okok miatt hagyta ki.

Aztán tavaly ősszel robbant az a bizonyos bulvárbomba. Andrei Mangra botránya tavaly novemberben robbant ki, amikor állítása szerint megverték őt a saját albérletében, Budapest belvárosában. Kiderült, a profi táncos komoly fejsérüléseket szenvedett, gyakorlatilag véresre verték, kórházba is került az eset után. Az november 16-ra nyilvánvalóvá vált, hogy Andrei Mangra nem fog tudni színpadra állni a Dancing with the Stars élő adásában, így Szabó Zsófi produkciója is veszélybe került. Végül az előző héten búcsúzó profi táncos, Suti András ugrott be Mangra helyére, és derekasan helyt állt a nehéz pillanatokat átélő Szabó Zsófi párjaként.