"Nincs sok esélye..." - kiderült, mi vár most Andrei Mangrára

Andrei Mangra az egyik legnagyobb esélyese volt Szabó Zsófival a tavalyi Dancing with the Stars győzelmére, azonban a sors közbeszólt. Talán még mindenki emlékszik arra, hogy a verseny közben a profi táncos egy durva botrányba keveredett, amiből rendőrségi ügy lett, majd Andrei-nek távoznia kellett a TV2 műsorából is. De mi is történt pontosan? Nos, a férfi állítása szerint a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban, majd a vizsgálatot követően Andrei szervezetében is. Az ügyben nyomozás indult, a táncos pedig jobbnak látta, ha fogja a sátorfáját és elhagyja Magyarországot. Nem csak a rendőrségi ügy miatt, de azért is, mert állítólag sötét alakoknak tartozik...

Andrei Mangra botránya után külföldön kezdhet új életet (Fotó: hot! magazin)

Andrei Mangra megpecsételte a jövőjét

Amit most tudni lehet a táncosról az az, hogy nincs Magyarországon. Hónapokkal ezelőtt még Romániába utazott, azonban pár hete Belgiumban bukkant fel egy finn barátja társaságában. Akkor mindenki azt hitte, hogy Brüsszelben kezd majd új életet, hiszen a karrierje alapköveit ott fektette le, mikor szerepelt a DWTS-ben, ám idővel kiderült, hogy ebben a műsorban biztosan nem fog visszatérni. Legalábbis idén. De akkor mégis mi lesz most a férfival, hogy szinte a nulláról kell új életet kezdenie? A kérdésre, Lénárt Évi jósnőtől kaptunk választ.

A jövendőmondót már jól ismerhetik olvasóink, hiszen ő volt az, aki megjósolta több TV2-es show végeredményét is. Tavaly Andreinek is nagy esélye lett volna a győzelemre a táncos műsorban, azonban a balhéja mindent megváltoztatott. Főként a jövőjét. Lénárt Évi szerint a botrányba keveredett férfi most évekre eltűnik, és Magyarországon feltehetően már sosem lesz sikeres. Cserében megtalálja majd a helyét, csak éppen egy másik országban kell új életet kezdenie.

Én úgy látom, hogy neki Magyarországon már nincs jövője. Sajnos elásta magát azzal a botlásával, ráadásul lezáratlan rendőrségi ügyei is vannak, így nincs sok esélye arra, hogy újra elnyerje az emberek bizalmát.

Majd talán öt év múlva, ha elcsitulnak körülötte a dolgok, akkor talán láthatjuk őt újra a képernyőn. Külföldön látok neki karriert, ahol új életet tud kezdeni, Németországban vagy Franciaországban – mondta a Borsnak Évi.