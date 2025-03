Hét év kihagyás után, március 16-án, vasárnap este lezajlott A Nagy Duett legújabb, hetedik évadának első része a TV2-n. Ezúttal is tíz sztárpár szállt versenybe, hogy lenyűgözze a nézőket és a zsűrit! A széria megújult ítész csapatában Kasza Tibi, Szabó Zsófi, Hajós András és Horváth Tamás foglalt helyet. Nem csak a sztárpárok énektudása jelentett meglepetést ezen az estén, de a show műsorvezetői, Liptai Claudia és Till Attila is különleges produkcióval készültek, valamint színpadra lépett legújabb dalával a Megasztár-győztes Gudics Máté is.

