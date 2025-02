Zokogva gyászol Zalatnay Cini: „Ő mentett meg a halál torkából”

Sok ezer édesanya, nő és a teljes orvostársadalom gyászolja Dr. Lintner Ferencet, akinek halálhírét a napokban jelentették be. Az ismert és sokak által nagyra becsült szülész-nőgyógyász számos életet mentett meg pályája során, köztük Zalatnay Cini énekesnőjét is, aki most vigasztalhatatlan, hiszen nem csupán az orvosát és megmentőjét, de közeli barátját veszítette el. Az énekesnő zokogva, zaklatottan nyilatkozott lapunknak.

Zalatnay Cini szó szerint az életét köszönheti az elhunyt orvosnak (Fotó: Zalatnay)

Zalatnay Cini betegsége: Erről eddig egyszer sem beszéltem

– Ezt egyszerűen nem tudom elhinni és elfogadni. Dr. Lintner Ferenc nem csupán az orvosom volt, de ő volt az az ember, aki a szó legszorosabb értelmében véve megmentett az életemet sok évvel ezelőtt. Az nem titok, hogy korábban voltak nőgyógyászati problémáim, de hogy mennyire súlyos volt a helyzet, arról eddig egyszer sem beszéltem – kezdte lapunknak Zalatnay Cini, aki vett egy mély levegőt és úgy döntött, beavatja olvasóinkat az eddig félve őrzött titkába.

Dr. Lintner Ferenc halálhíre összetörte Zalatnay Cinit (Fotó: janoskorhaz.hu)

„A beavatkozás reggelén odalépett hozzám és megkérdezte, hogy bízom-e benne”

– Azt a betegséget, ami megtámadta a szervezetemet, annak idején, még ma is száz nőből csupán kettő éli túl. Akkoriban folyamatosan petesejt beültetésekre jártam, hiszen mélyen hittem, hogy születhet saját gyermekem. Egy-egy ilyen kísérlet után Dr. Lintner Ferenc végezte el az ultrahang vizsgálatokat.

Az egyik alkalommal ő vett észre egy aprócska árnyékot a petefészkemen.

Eleinte arra gyanakodott, hogy talán a kezdődő menopauza jele lehet, de nem nyugodott bele és folyamatosan kontroll alatt tartott. Végül, mivel ez az árnyék növekedett, az azonnali műtét mellett döntött. A beavatkozás reggelén odalépett hozzám és megkérdezte, hogy bízom-e benne, mert könnyen lehet, hogy a műtét során kénytelen lesz végletes döntést hozni és szeretné tudni, hogy eltávolíthatja-e a méhemet, ha úgy látja jónak. Én persze a kezébe tettem a sorsomat és az életemet is, és mint kiderült, ez a döntés és a Lintner doktor gyors helyzetfelismerése tényleg az életemet mentette meg – magyarázta Zalatnay Cini, aki közvetlenül a műtét utáni ébredéskor szembesült vele, hogy egy szinte minden esetben halálos kor támadta meg a testét.