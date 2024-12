Kovácsovics Fruzsina megszólalt Trap kapitányról

Hétvégén indult el a Dunán a Csináljuk a fesztivált! legújabb évada, amelyben az 1910-es évektől egészen napjainkig válogatott slágerek versengenek, ahol többek között Kovácsovics Fruzsina is előad. Az énekesnő mellett idén is színesebbnél színesebb produkciókat és párosokat láthatunk, ezért garantáltak a nagy sírások a megható produkcióknál, de persze nevetések is a humoros töltetű előadásoknál.

Kovácsovics Fruzsina párja idén Trap kapitány a műsorban - Fotó: MTVA

– Remekül éreztem magam! Molnár Tibivel duetteztem, mindig is ki akartam próbálni, hogy milyen a Csináljuk a fesztivált! műsorában közösen előadni, hiszen erre eddig még nem volt példa. Nagyon jó volt a közös munka, Tibiről tudni kell, hogy egy mókamester, közben pedig nyughatatlan és folyamatosan nyüzsög.

Összességében remekül éreztük magunkat

– kezdte Kovácsovics Fruzsina.

Kovácsovics Fruzsina koncerthangulatot teremtett Trap kapitánnyal

Hiába a humoros hangulat, mégiscsak egy nehéz dalról van szó, ezért mindenképpen alázattal kellett hozzáállnia Kovácsovics Fruzsinának és Trap kapitánynak az előadáshoz.

– Az előadott dalunk a Hyppolit, a lakájból a Bőg a tehén.

Az operett műfaj mindkettőnktől távol áll, ezért is voltak izgalmasak már a próbafolyamatok is.

– Vicces a dal, örültem is kicsit, hogy olyat kaptunk, ami kevésbé az én világom. Közben persze nagy kihívás volt, hiszen sok a szöveg, zeneileg és énekileg is nehéz a hangmagasságok miatt. Szerencsére jól sikerült a produkció és megnevettettük a közönséget. Az előadás is olyan volt, hogy a vicces dallal és koreográfiával a kívánt hatást értük el. A zsűri szóvá is tette, hogy jó volt ilyen szerepben látni – zárta sorait az énekesnő.