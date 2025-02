„Nagyon sokáig küzdöttem ezzel!” – Tóth Andi gyerekkori traumájáról vallott

Tóth Andi „Max rendelünk” című YouTube-csatornáján újabb epizóddal jelentkezett, ahol – szokás szerint – a készülő finomság mellett az élet főbb kérdéseit is megvitatták. A csinos híresség meglepő őszinteséggel vallott arról, hogy testképzavara van.

Tóth Andi testképzavara: gyerekkorából hozza a sérelmeket (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Andi: „Nagyon sokáig küzdöttem ezzel”

Tóth Andi Dancing with the Stars-ban való győzelmével Andrei Mangra oldalán egyértelműen bizonyította, hogy nem csak aranytorkú tehetség, de tánctudása is kiemelt figyelmet érdemel a színpadon. Valószínűleg nem sokan gondolták volna, hogy 2023-ban az énekesnő bejelenti visszavonulását. Azóta könnyed hangulatú főzőműsort indított, ahol rendre terítékre kerülnek fontos és érzékeny témák is. A legutóbbi részben például arról értekeztek, vajon mi okozza a testképzavart, amiről Andinak határozott véleménye van, hiszen mint az ismert, édesapja súlyos lelki károkat okozott neki gyerekkorában.

Szerintem a legegyértelműbb és leggyakoribb ok az, hogy már gyerekkorban valamelyik családtag visszajelzést ad. Nekem például abszolút az van meg, hogy apám push-olt anyukámnak is és nekem is, hogy kövérek vagyunk, szóval én nagyon sokáig küzdöttem ezzel. Gyakori az is, hogy az iskolában megy a bullying, kövéreznek, soványoznak és ezt napi szinten hallgatni, az nagyon benned tud maradni.

Tóth Andit apja sokat bántotta azzal, hogy kövér (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Andi szerint a család nagyon sokat számít

Az énekesnő nem csak sérelmeit említette, hanem azt is kihangsúlyozta, hogy a családi háttér kimondottan sokat jelent ebben a témában.

– Ahhoz, hogy gyerekként az ember ne higgye el azt, amivel piszkálják, nagyon magabiztos gyereknek kell lenni és rendkívül biztonságos otthoni közegben kell lenni.

Ha valaki meglátja és felismeri, hogy nem vele van a baj, hanem azzal, aki bántja, az nagyon intelligens gyerek, ami sajnos ritka, mert nincs otthon olyan közeg, aki ezt normálisan lekommunikálja.

Andi úgy véli, később, tinédzserként és fiatal felnőttként pedig már a social media buktatóival kell szembenéznie a lányoknak.

– Sokszor olyan fotót látunk egymásról, hogy az irigységet vált ki, ami pedig önbizalomhiányhoz vezet, szomorú.