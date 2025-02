Házasság hete: Kiderült, ezek a sztárok kelhetnek egybe idén

A tavalyi évben is rengeteg szép pillanatot okoztak a követőiknek a sztárok. Nem csak gyermekáldások, de esküvők és eljegyzések is történtek, amikből arra következtethetünk, hogy idén több hazai híresség is egybekel majd Isten színe előtt.

Nádai Anikóék várnak a legtovább a sztárok közül, de Anikó elmondása szerint már nagy szervezésben vannak - Fotó: Markovics Gábor

Krausz Gábor és Mikes Anna emlékezetes lagzit szeretne

Év elején, a Maldív-szigeteki romantikus kikapcsolódásuk alatt térdelt le a sztárséf táncos szerelme előtt és tette fel a nagy kérdést. Az eljegyzés részleteiről többször is meséltek lapunknak, azonban az esküvővel még várnak, mert szeretnék megadni a módját életük nagy napjához.

Molnár Nini beszél a legkevesebbet az esküvőjéről a sztárok közül

Stílusosan, 2024 karácsonyán kérte meg a divattervező kezét teniszező párja, Fucsovics Márton. Molnár Nini azóta nagyon titokzatos a szertartását illetően, hiszen nem oszt meg minden részletet a háttérmunkálatokról.

Veréb Tamás és kedvese már keresik az esküvői helyszínt

Az énekes január elején kérte meg párja, Koltai Vivien színésznő kezét egy romantikus síelés alkalmával. A szerelmesek már javában szervezik az esküvőjüket. Legutóbb a tökéletes helyszín megtalálásában kértek segítséget követőiktől.

DJ Yamina és vőlegénye profikra bízzák a szervezést

A népszerű lemezlovas kezét még 2023-ban kérte meg focista szerelme, Beke Péter. A pár egy ideje szervezi az esküvőt, amiről folyamatosan beszámolnak közösségi oldalaikon. Az utolsó részletig mindent egyeztetnek egy profi esküvőszervezővel, mert szeretnék, ha a nagy napjuk olyan lenne, amilyennek megálmodták.

Hajdú Péter bombaformában van

Korábban azt nyilatkozta az esküvője kapcsán a műsorvezető, hogy a szertartás előtt még teljesíteni szeretne egy valamit: formába hozni magát. Erről legutóbb egy bejegyzése is árulkodott, amiben ledobta a textilt és megmutatta milyen eredményt ért el. Ennek kapcsán bátran gondolhatjuk, hogy akár még idén megtörténhet Hajdú Péter és Láng Eszter esküvője.