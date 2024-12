Gólyahír! Babát vár 10 évvel idősebb férjétől a magyar színésznő

Egy hónapja mondta ki a boldogító igent Brasch Bence és a szerelme, Gál Réka Ágota, ám ekkor még senki sem sejtette, hogy újdonsült családjuk máris bővül. Bizony, a színészházaspárnál máris kopogtatott a gólya: néhány hónap múlva megszületik Gál Réka Ágota és Brasch Bence gyereke.

Brasch Bence és felesége kisfiút várnak - Fotó: Kliszek Antal / hot! magazin

Kisfiunk lesz! Most vagyok 24 hetes várandós, és márciusban érkezik a kicsi

– jelentette be az óriási örömhírt a hot! magazinnak a kismama. – Nagyon jól érzem magam. Már folyamatosan érzem a picit, és folyamatosan indulnak be az anyai ösztöneim. Az első trimeszter nem volt könnyű, de szerintem még így is a szerencsésebbek közé tartozom. Iszonyatosan fáradt voltam, egy hónapig úgy éreztem magam, mintha egyfolytában másnapos lennék. Az augusztusi nagy meleget pedig egyáltalán nem bírtam! Nagyjából végigaludtam azt az időszakot. A második trimeszter viszont már sokkal kellemesebb. Most úgy érzem, tele vagyok energiával.

Brasch Bence gyereke érkezését előre megjósolta

A kicsi jövetelének híre meglepte Rékát, azonban a környezete – elsősorban Bence – már előre érezte, hogy ott növekszik a színésznő pocakjában egy igazi csoda.

– Valahogy megéreztem a levegőben, de ez egy teljesen megmagyarázhatatlan érzés volt. Folyton mondtam neki, hogy szerintem várandós. Majd aztán mindketten vettünk egy tesztet. Nekem akkor éppen előadásom volt, és csak arra vártam, hogy vége legyen, és hazamehessek. Aztán az első teszten már halványan látszódott a két csík – emlékezett vissza a színművész.

– Teljesen eksztázisba estem, és nagyon zavarban voltam – vette át a szót Réka, Brasch Bence felesége. – Bence csak járkált a lakásban, alig mertünk egymásra nézni, amikor meg mégis, úgy nevettünk egymásra, mint két zavarban lévő tizenhat éves! Láttam, hogy halványan ott van a második csík, de ebben a helyzetben még a biztosat is megkérdőjeleztem, ezért megcsináltam a második tesztet, az meg teljesen egyértelmű volt. Nem bírtam abbahagyni a nevetést!

Amint az ifjú pár megtudta az örömhírt, azonnal hívták a szü­lei­ket: nem bírtak várni.