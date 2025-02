A Borsnak szólalt meg a Séfek Séfe új sztárja: Biztos vagyok benne, hogy elborul majd az agyam!

Elkezdődött a nagy sikerű gasztro-tehetségkutató műsor hetedik évadának forgatása, amiben nagy változás, hogy Wolf András távozott, akinek a helyére egy gyönyörű női séf, Tischler Petra érkezett. A Séfek Séfe rajongóinak bár hiányozni fog András, de örülnek, hogy megszűnik a férfiuralom.

A Séfek Séfe zsűribe a távozó Wolf András helyére Tischler Petra érkezett / Fotó: TV2

A kommentelők nagyon kíváncsiak már, hogy milyen lesz a TV2 műsorának új zsűrije. A Séfek Séfe 7. évadában ugyanis új, női szakáccsal frissült a mesterek csapata, aki határozott célokkal vágott bele a forgatásba.

Örültem nagyon a TV2 felkérésének, mert az egyik legfontosabb ok, amiért belevágtam, hogy egy kicsit nagyobb közönségnek is megmutassam azt a típusú életmódot, amit képviselek a mindennapokban, hogy közelebb hozzam az átlagembereket a fenntartható életstílushoz, hogy hallják olyan embertől is, aki nem csak beszél róla, hanem a gyakorlatban csinálja. Az életemnek ez egy nagyon fontos része, és ezt megmutatni, a műsor egy nagyon jó platform. A csapatommal is ezt fogjuk képviselni, megpróbálom átültetni a gyakorlatba, így a nézők is láthatják majd

– emelte ki a beszélgetés elején Tischler Petra.

A műsor sztárséfjeinek, ahogy azt már eddig is láthattuk, tanároknak is kell lenniük. Megkérdeztük a műsor új szakemberétől, ő mit gondol erről, mennyire lesz más, mint Krausz Gábor, vagy Vomberg Frigyes.

– Nem is biztos, hogy más szeretnék lenni. 8 éve tanítok két suliban is, úgyhogy nekem ez is fontos része az életemnek és a munkásságomnak. Illetve amit most már ötödik éve csinálok privát séfként, azok az edukatív és nagyon interaktív vacsoraestek. Ott sem bújok el a konyhában a vendégek elől, hanem megismertetem őket például a különböző technológiákkal is. Fontos számomra, hogy elmeséljem, hogyan neveltem fel azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amik a tányérra kerülnek. Úgyhogy ez nekem egyébként is szerves része az életemnek, és itt ugyanezt szeretném tovább vinni. Arra szeretném fektetni a hangsúlyt, hogy próbáljak a lehető legtöbbet átadni.