Krausz Gábor megszólalt a Séfek Séfe új sztárjáról

Egy ország várt a TV2 bejelentésére, ki lesz a Séfek Séféből hat évad után távozó Wolf András utódja. A nagy bejelentés tegnap megtörtént, a műsorban Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellett egy női séf, Tischler Petra igyekszik majd kihozni a versenyzőkből a legtöbbet.

A Séfek Séfe műsorban Krausz Gáborék mellett egy női séf segíti majd a versenyzőket (Fotó: TV2)

Séfek Séfe: Krausz Gábor megszólalt az új kollégáról

A TV2 nagy sikerű műsorában eddig három kőkemény férfi séf terelgette a versenyzőket, akik mindig kendőzetlen őszinteséggel értékeltek, véleményeztek, ezzel is igyekeztek minél jobb teljesítményre bírni az amatőr, vagy képzett szakácsokat, akik mindig a fődíjra pályáznak. A Séfek Séfe sztárjai: Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András az előző évadokban nagyon összeszoktak, és mély barátság alakult ki köztük.

– Mi hárman a műsor előtt is ismertük egymást, de a forgatások alatt nagyon összeszoktunk, ez egy komoly etap volt 2017 óta, hat évadot nyomtunk le együtt – mondta a Borsnak Krausz Gábor.

Természetesen hagy maga után András űrt, de azzal is tisztában kell lenni, hogy ez az ő döntése, az elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni, és előbb-utóbb egyszer mindennek vége lesz és szeretettel vártuk Petrát. És az, hogy András távozott a műsorból, az csak a közös munka végére tett most pontot, a barátságunk nem szakad meg!

A Séfek Séfe hetedik évadának a forgatása már el is indult, az új női séffel, Tischler Petrával. Mint kiderült, nagyon régóta ismerik egymást Gáborral.

– Pont most beszéltünk róla, hogy amikor én anno hazajöttem Angliából, akkor ő volt az első, akivel kapcsolatba kerültem, mint beszállító, akkor találkoztunk először. Nagyon kedves volt, segített, tudta, hogy külföldről jöttem haza, új vagyok itthon ezen a terepen, nagyon sok mindenben segített. Mindig nagyon figyelt arra, hogy mindig a legjobb alapanyagokat küldjék nekünk. Ott már megvolt a szimpátia, aztán az évek alatt itt-ott találkoztunk, rendezvényeken, akkor a Séfek Séfében is volt kétszer is kóstolni, főzni, nem csak kedves, aranyos lány, hanem szakmailag is hozza az elvárt minőséget!