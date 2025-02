Ez igen: Rácz Jenőék kenguruhúst ettek, érdekes ételhez hasonlították az ízét

Mint arról korábban beszámoltunk, Rácz Jenőék az év első napjai során elhagyták az országot. Írták is a követőik, hogy séfnek kellet volna nekik is menniük, miután a család Emirates first class-en utazott. Akkor még nem derült ki, hogy hova, mostanra azonban már tudni, hogy Ausztráliában jártak Jenő családjának azon tagjainál, akik az óceánon túl élnek. A család ráadásul teljes volt, hiszen a séffel és feleségével tartott kislányuk, Kamilla is, aki még édesanyjánál is jobban viselte azt, hogy 20 órát repültek.

Ausztráliában jártak / Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Jenő, Dóra és Kamilla közel egy hónapot töltöttek Ausztráliában. Angolul beszéltek kint a rokonnal szinte végig, így a kis Kamilla szintén elkezdte elsajátítani az idegen nyelvet még úgy is, hogy ő a többi gyerekkel igazából "játéknyelven" beszélt, ahogy az édesanyja fogalmazott. De Dóra azt is elárulta, hogy a családlátogatáson kívül azért persze helyi különlegességeket is kipróbáltak az éttermekben, és jártak többek között kenguru simogatáson is.

Épp ezért volt különleges, hogy kint az egyik felszolgált étel számukra a hangyával megszórt kenguru hús volt, amit egy nagyon forró levesben ettek meg.

Igazából nincsen rossz íze. Olyasmi íze van, mint egy érlelt sonkának

- vallotta be az édesanya, kiemelve, hogy Ausztráliában nagyjából 23-25 millió kenguru él, így: