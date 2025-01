Polgár Tünde beteg lett Kambodzsában, maláriára is gyanakszanak

Nagyon aggódom, de nem akarom mondani neki, mert mi van, ha ez valamilyen trópusi betegség. Tünde egyébként nagyon ritkán esik ágynak, de most ijesztően legyengülve ébredt. Már az elmúlt napokban sem volt jól, de reggel halálra rémített, olyan rosszul volt. Amikor jött a hajóorvos, ő is csak hümmögött nekem. Bármi megcsíphette, lehet akár Dengue-láz vagy malária is. Folyamatosan figyelem, nehogy láza legyen, mert akkor irány azonnal a kórház