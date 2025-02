Papadimitriu Athina, görög származású színésznő döbbenten figyeli, hogy mi történik az Égei-tengeren elhelyezkedő mesebeli szigettel, Szantorinivel. A környéken múlt pénteken bolydult fel az élet, amikor elkezdett remegni a föld... Mivel Görögország több törésvonalon fekszik, ezért igen gyakoriak a fölrengések a térségben, de ez a mostani egészen különös és legalább annyira félelmetes eseménysorozat. Péntek óta több, mint 200 (!) földrengés történt, ezek közül több is meghaladta a 4-es fokozatot, és a cikkünk írásának idején még nem tudni, hogy lesz ennél több és erősebb, vagy sem. A környéken cunami-riadó van, a lehetséges földcsuszamlások miatt pedig a hatóságok elkezdték evakuálni a szigetet, a helyieket és a turistákat hajókkal menekítik. A szívének oly kedves táj pusztulását könnyes szemmel kíséri figyelemmel Papadimitriu Athina.

Papadimitriu Athina könnyes szemmel nézi a pusztulást / Fotó: Szabolcs László

Földrengés Szantorini szigetén

A helyiek nem ijednek meg egy kis földmozgástól, de ami most történik, arra generációk óta nem volt példa. A tudósok szerint nem kell tartani vulkánkitöréstől, mert erre utaló jeleket nem tapasztalnak, de azt senki sem tudja megmondani, hogy meddig tart ez a szinte folyamatos talajmozgás. A sziget építészei joggal aggódnak, hiszen minél erősebb a földrengés, annál nagyobb az esély arra, hogy földcsuszamlások keletkeznek és megrongálódnak azok a gyönyörű hófehér házak is, melyeket a hegyoldalba építettek. Egy biztos: ebben a helyzetben nem biztonságos a maradás, ezért akinek nem muszáj maradnia, annak haladéktalanul el kell hagynia a szigetet.

Szantorini szigetéről evakuálják az embereket a folyamatos földrengés miatt, 2025. február 4-én / Fotó: AFP

Athina aggódik

Papadimitriu Athina Szantorini szigetének szerelmese, bár utoljára évekkel ezelőtt járt ott, még most is élénken látja az emlékeiben ezt a mesebeli világot. A hírek hallatán viszont ő is összetört:

A szívem szakad meg a görög emberekért és természetesen a turistákért is, akik ezekben a percekben menekülnek Szantorini szigetéről. A világ egyik csodája, és ebben semmi túlzás nincsen. A legutóbb Krétáról mentünk oda, szamárral baktattunk fel a hegy tetejére és onnan bámultuk az elképesztő látványt. Semmihez sem hasonlítható

– mondta Papadimitriu Athina, majd így folytatta: