Bombariadó az iskolákban: Ábel Anitának is haza kellett menekítenie a kislányát

Ábel Anita lánya, Luca is érintett abban az országos ügyben, ami csütörtök reggel robbant ki. Mint arról a Bors is beszámolt, a mai napon 240 iskola kapott egy egységes, Allah nevében írt fenyegető üzenetet, melyben arra hívják fel az intézmények vezetését, hogy megtorlásul magyar emberek vére fog folyni az utcákon... A bombariadó hatására az iskolákat azonnali hatállyal evakuálták, a diákok többsége most is ideiglenes helyeken, művelődési házakban, sportcsarnokokban várja, hogy érte menjenek a szülei. A szerencsésebbekért el tudtak menni az ősök. Köztük van Luca, Ábel Anita lánya is.

Ábel Anita lánya, Luca is érintett az országos bombariadó kapcsán Fotó: Ripost

Bombariadó az iskolákban

Huszonkilenc budapesti és egy hódmezővásárhelyi iskolának küldtek fenyegető e-mailt egy címről, ebben Allah nevében ígértek támadásokat – jelentette ki az idei év első kormányinfóján Gulyás Gergely. Vitályos Eszter kormányszóvivő a tájékoztató egy későbbi részében jelezte, hogy jelenleg 121 intézmény érintett, ezek listája még bővülhet. Tizenegy óra előtt aztán a rendőrség közölte, hogy országszerte több mint 240 iskola érintett a fenyegetésben – írja csütörtök délelőtt a Magyar Nemzet. A fenyegetésre az intézmények azonnal reagáltak, haladéktalanul kiürítettek minden érintett iskolát. Gyermekek ezrei találták magukat az utcán a hidegben, és bár a pedagógusok és a fenntartók nagyon gyorsan intézkedtek a melegedőkről, a tanulók – nem csoda – nagyon megijedtek. Ábel Anita lánya, Luca azonban jobban járt, érte el tudott ugrani az édesanyja.

Bombafenyegetés az iskolákban: az intézményeket haladéktalanul kiürítették Fotó: Pezzetta Umberto

Gyors reagálás

A színésznőt az iskola értesítette az eseményekről, és mivel délelőttönként általában lazább a beosztása, gyorsan el tudott szaladni a gyermekért.

Megdöbbentem a híren, és természetesen azonnal a lányomért siettem. Már itthon vagyunk, biztonságban

– nyilatkozta szűkszavúan Ábel Anita.