Návai Anikó Los Angeles-i háza üresen áll, gyermeke hónapokig járhat majd ügyvédekhez

Bár első olvasatra teljesen egyértelműnek tűnik, hogy Návai Anikó halála után az egyetlen gyermeke örököl mindent, a kétlaki életet élő riporternő hagyatékának feltérképezése sok munkával jár majd. Sajtóinformációk szerint tetemes vagyont hagyott maga mögött, többek között van egy budapesti ingatlanja Budán, egy Los Angeles-i háza, és egy Balaton melletti birtoka is, emellett olyan, a filmes szakmához köthető relikviái, ruhakölteményei, ékszerei, melyek mind a hagyaték tárgyát képezik.

Návai Anikó hagyatéka feltérképezésre vár / Fotó: Mediaworks archív

Návai Anikó gyermeke

A Hollywood-ban és Budapesten párhuzamosan dolgozó riporternő jó körülmények között élt, köszönhetően a tehetős férjének, a gyermeke apjának, Skorka György étteremtulajdonosnak, akivel 1981-ben Amerikába szöktek itthonról. A fiuk akkor mindössze nyolc hónapos volt. A házaspár nemsokkal ezután elvált ugyan, de a családfő továbbra is - egészen Anikó váratlan haláláig - támogatta egykori feleségét, és a közös gyermeküket is. Amikor végleg elköltözött otthonról, csak a könyveit vitte magával... A férfi megrendülten, a Facebook-oldalán búcsúzott a volt feleségétől, akiről azt írta, hogy csodálatos személyiség volt, akinek amikor elhagyta, mindent ott hagyott, mindössze a könyveit vitte magával. A férfinek tehát fontos volt, hogy jó körülményeket teremtsen az édesanyának. A család életében egyébként több nehézség is volt az évek alatt, a szülőknek el kellett fogadniuk például, hogy a fiuk nemet szeretne váltani, és ezt egy pár éven belül eszközölte is, ma már hivatalosan is nőként éli az életét az Egyesült Államokban.

A régi ház

A család otthona Los Angeles egyik elegáns, dombos környékén áll, a Highland Park negyedben. Ez egy kertvárosi rész, csendes és természethez közeli, amolyan igazi búvóhely azoknak akik nem szeretik a nagyváros forgatagát. Itt lakott együtt Anikó a férje és a gyermekük is, és ez az a ház, amit mindvégig megtartott a riporternő. Anikó egyébként többször költözött, a pályafutása vége felé már albérletet vett ki, közelebb a tévés stúdiókhoz, hogy ne kelljen sokat autóznia.