Gyászol Vilmos herceg, megrázó részletek derültek ki barátja haláláról

Egy évvel ezelőtt, 2024 februárjában a lapunk is szomorúan számolt be róla, hogy Lady Gabriella Kingston férje, Thomas Kingston öngyilkosságot követett el a vadászpuskájával. A királyi családba beházasodott férfi hosszú évek óta nagyon közeli viszonyban állt Vilmos herceggel, a trónörököst is lesújtotta a haláleset. Most először szólalt meg Thomas családja a tragédia óta, és elárulták azt is, hogy a halottkém megállapította: azért következett be a haláleset, mert a férfi már nem szedte a gyógyszereit, és maga alá temette őt a depressziója.

Vilmos herceget is összetörte a régi barátja elvesztése /Fotó: AFP

Tavaly február 25-én bukkantak rá Thomas Kingston holttestére a szülei otthonában Cotswoldsban. A 45 éves vállalkozó holtteste mellett megtalálták a vadászpuskáját. A sérülései és a bezárt ajtó arra utalt, hogy a férfi öngyilkosságot követett el. Most kiderült, hogy számos mentális problémával küzdött a férfi, és a pszichiátere gyógyszeres kezelést írt elő neki, azonban Thomas az utolsó napjaiban egyáltalán nem vette be a gyógyszereket. Az áldozat édesapja, Martin Kingston most először szólalt meg a fia haláláról a Mirrornak:

Szeretném ha úgy emlékeznének rá, mint akinek mindig széles mosoly volt az arcán, miközben másoknak segített egész életében

- kezdte beszámolóját a gyászoló apa, aki ezután elárulta, hogy mikor beszélt utoljára a fiával.

A halála napján együtt ebédeltünk, normális volt, szórakoztató, sokat nevettünk. Semmi gyanús jelet nem mutatott. Ezután sétára indult, mielőtt visszautazott volna Londonba. Miután nem találtuk, be akartunk nézni abba a szobába, ahol a cuccait szedte össze, de zárva volt az ajtó. Igen... be kellett törnöm az ajtót, nehezen tudnám zokogás nélkül elmondani, hogy mit láttam odabent

- mondta elcsukló hangon az édesapa.

