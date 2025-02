Majka új száma, a Csurran-cseppen még január 17-én debütált, s bár a fogadtatása eléggé megosztó volt, a rapper mégis nagyon büszke a szerzeményére. Már csak azért is, mert szerepel benne a "Bindzsisztán" szó, amit a zenész szinte "saját gyermekének" tekint, emiatt pedig még egy vidéki cukrászdát is képes volt perrel fenyegetni. Történt ugyanis, hogy az RTL szolgálatába állt előadó a Facebookon, magából kikelve osztotta ki azt a vendéglátóhelyet, ahol meglovagolva az új nóta körüli felhajtást, készítettek egy Bindzsisztán szeletet Majka arcképével. Ebben kettő dolgot is nehezményezett Majoros Péter. Az egyik az arcmása használata volt, a másik pedig a már sokszor említett B-betűs szó. Úgy fogalmazott, hogy nem járult hozzá védjegybejegyzés alatt lévő Bindzsisztán szó használatához, ezáltal pedig a termék értékesítéséhez, és a róla készített fotó alkalmazásához sem. Igen ám, csak amikor ezt kijelentette Majka január 26-án, akkor még bejelentés sem volt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál arról, hogy igényli kedvenc szava levédetését. Cserébe azzal haknizott másnap a közösségi médiában, hogy inkább közkincsé teszi, csak sajnos úgy tűnik, hogy erről ismét hazudott, de legalábbis elferdítette az igazságot.

Majka Bindzsisztán-balhéja: mégis levédette a közkincsé kiáltott szót (Fotó: Bors)

Majka levédette a Bindzsisztánt

Ott tartottunk ugyebár, hogy közkincs Majoros kedvenc szava, hiszen látja, hogy van rá igény. Eme nemes cselekedetért cserében egyedül csak azt kérte, hogy a képmását ne használják már az engedélye nélkül, de a jelek szerint most meggondolta magát.

Legyen (maradjon) a "Bindzsisztán szó" közkincs, látom és elfogadom az igényt, azonban azt kérem, hogy az arcomat a hozzájárulásom nélkül továbbra se használja senki. Főleg ne politikusok. Se Budapesten, se Hódmezővásárhelyen

– fogalmazott még januárban főhősünk, de a lelkesedése csak február 5-ig tartott, ugyanis mint kiderült, védjegybejelentést tett. De nem csak a Bindzsisztánra, hanem a csurran-cseppen szókapcsolatra is. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bárki utánajárhat, hogy melyek azok a szavak, amelyekre érkezett bejelentés, és hát mit ad Isten, Majoros neve is szerepel a bejelentők között.