Íme A Nagy Duett párosai! Nálunk láthatod először, kik versenyeznek!

Örülhetnek a nézők: hét év után tér vissza a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett. Talán senkinek sem kell bemutatni a szórakoztató formátumot, amiben egy profi énekes és egy szintén ismert, de éneklésben kevésbé járatos híresség áll össze alkalmi duóvá. Idén tíz pár száll versenybe, mutatjuk, kik ők! Cikkünk folyamatosan frissül…

Most minden kiderül, íme A Nagy Duett új évadának párosai (Fotó: TV2)

Íme a Nagy Duett párosai

Péntek délelőtt kezdődött A Nagy Duett nagyszabású sajtótájékoztatója, ahol egyesével leplezik le a párosokat, a Bors élőben követi az eseményeket, és azonnal beszámolunk a párosokról.

Elsőként a Kossuth-díjas énekes, Nagy Feró lepleződött le, aki az egykori villalakó, Nagy Ő: Molnár Anikót énekelteti meg! A szőke ciklon az ellenállhatatlan idomait mostanában leginkább az OnlyFans-oldalon mutatta meg, most pedig egy újabb típusú kitárulkozásra készül: az énekhangját is megmutatja a nagyérdeműnek!

Molnár Anikó Nagy Feró oldalán fogja megmutatni énektudását A Nagy Duettben Fotó: Szabolcs László

Rögtön utánuk a tinibálvány Pető Brúnó mutatkozott, oldalán a csinibaba Sydney van den Bosch-sal, akit nemrég a TV2 Szerencselányaként láthatott a nagyérdemű…

A Nagy Duett 2025 egyik párosa: Sydney van den Bosch és Pető Brúnó Fotó: Szabolcs László

Sokan emlékezhet rá, hogy a Dancing with the Stars-ban kis híján szerepelt a börtönviselt Lagzi Lajcsi, akit az igazságszolgáltatás szabályai végül nem engedtek színpadra lépni. Aurelio kezét már nem kötik ilyen szabályok, így ő felléphet A Nagy Duettben, ahol énektanára a szupertehetséges Nótár Mary lesz.

Aureliót ugyan Nótár Mary mentorálja, de az énekesnő nem tudott a sajtóeseményen részt venni Fotó: Szabolcs László

Mihályfi Luca nagyon szerencsés helyzetben érezheti magát. Az énekesnő jól ismeri műsorbeli csapattársát, hiszen az életben is egy párt alkot Hegyes Bercivel. Fordult a kocka, hiszen a fiatalok a Dancing with the Stars-ban is együtt szerepeltek, akkor Berci volt a profi és a lány a tanonc.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci most sem engedték el egymás kezét, közösen vállalták A Nagy Duett műsort Fotó: Szabolcs László

L. L. Junior rajongói is örülhetnek, az énekes-rappert már nemcsak koncertjein láthatják, hanem a tévében is vasárnaponként. Párja a műsorban Szorcsik Viki lesz, aki nehéz időszak után építi újra magát, ehhez pedig tökéletes lehetőség a népszerű műsor.

A Nagy Duett szereplői között L.L. Junior és Szorcsik Viki is feltűnik Fotó: Szabolcs László

A műsor egyik legizgalmasabb párosítása alighanem Sári Évi és Schmuck Andor kettőse lesz. Sári Évi tehetsége vitathatatlan, annál kérdésesebb a csupaszív mackós férfi, a Tisztelet Társasága nevű szervezet elnöke énektudása.