Ledobta a textilt a magyar sztármami: falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét - fotó

Kiss Virág számtalanszor bizonyította már, hogy számára nincs lehetetlen, és ezt legújabb képével is igazolja.

Kiss Virágék nemrég hagytak a hátuk mögött egy betegséggel teli időszakot Fotó: Bors

Kiss Virág legújabb képe

Virágnak már gyakorlatilag most kész van a teste a nyárra, de még tavasszal bele szeretne húzni az edzésekbe, pedig legújabb képén is jól látszik, hogy tökéletes állapotban van. Fekete, pánt nélküli bikiniben pózol és egy szava nem lehet az embernek, ha ránéz. Azt eddig is tudtuk a fitneszvilágbajnokról, hogy nem egy szégyenlős teremtés, és most ráerősített arra, hogy nincs is miért annak lennie.