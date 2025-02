Méltó befejezést kapott a neves divatesemény, a Budapest Central European Fashion Week: a Hogyan tudnék élni nélküled című nagysikerű film színésznője, Törőcsik Franciska is kifutóra lépett vasárnap, méghozzá a nemzetközileg elismert magyar tervező, Merő Péter ruhájában.

Merő Péter és Törőcsik Franciska a budapesti divathét kifutóján (Fotó: Máté Krisztián)

Törőcsik Franciska modellnek állt

– Mindig felszabadító érzés, ha a ruháinkat viszontlátom a kifutón. Már a próbák alatt is büszkeséget érzek, de ilyenkor teljes a kép, amikor a haj, smink, zene, minden összeáll – mesélte mosolyogva a Borsnak Merő Péter, majd szuperlatívuszokban beszélve méltatta újdonsült modelljét, Törőcsik Franciskát.

– Elképesztő, hogy Franciska mennyire azonosult a márkával, a ruhával. Mindenki róla beszélt! Azt mondták a hozzáértők és laikusok: minden lánynak így kellett volna vonulnia, ahogy ő tette! Rengeteg lány felvonult, és a nézők pontosan emlékeztek rá, ez nagy szó. Azt jelenti, hogy nemcsak szép volt a ruhában, de modellként is nagyon jól teljesített – méltatta a színésznőt Merő Péter.

Franciska a mindennapokban visszafogott lány, a kifutón azonban magabiztos modell-üzemmódba kapcsolt (Fotó: Máté Krisztián)

A divattervező hozzátette:

– Franciska az életben visszafogott lány, de a ruhában rögtön átszellemült, és kifogástalanul képviselte a márkánkat. Ráadásul a méretei is tökéletesek! Az első próbára a ruhákat egy átlag-modellméretre szoktuk állítani, és teljesen szokványos, hogy utána módosítani kell rajta. Franciska esetében egy centit sem kellett változtatni, minden paraméter tökéletes volt!

Mintha csak ráöntötték volna :csodásan állt a ruha a színésznőn (Fotó: Máté Krisztián)

A divattervező elárulta, Franciska egy jégkék színű mikádó selyem ruhát viselt:

– Egyszerre merev, mégis könnyed anyag, amiben van egy kis fényjáték is. Az opera kabát pedig, amit viselt, kilenc méter hosszú anyagból készült. A ruhában egy beépített fűző van, na, nem azért, mintha karcsúsítani kellett volna a derekát, csupán a pántnélkülisége miatt szükséges volt ahhoz, hogy megfelelően álljon a felső része – taglalta.

A büszke ruhatervező és oldalán két modellje, azaz: Mészáros Lili, Merő Péter és Törőcsik Franciska (Fotó: Máté Krisztián)

Majdnem ruhacsere lett...

A jeles divateseményről természetesen a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili sem hiányozhatott, ő egy nagyon különleges meztelen-ruhát viselt. Merő Péter a Borsnak elárulta, benne volt a pakliban, hogy Franciska lépjen majd színpadra a merész ruhában.

– Franciska is felpróbálta azt a ruhát, tetszett is neki, viszont az a szabása, anyaga miatt egy gyakorlott modellt kívánt meg. Lili gyönyörű volt a ruhában, hozta a tőle megszokott hibátlan szintet!