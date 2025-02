Hatalmas meglepetés a Kincsvadászok műsorban, váratlan vendég tűnik fel a stúdióban

A nagy népszerűségnek örvendő műtárgy-kereskedő show eladói már számtalan meglepetést okoztak a műsor sztárjainak, hol egy-egy különleges tárggyal, hol azzal, mire szeretnék fordítani az eladásból származó bevételt. A Kincsvadászok mai adásában viszont nem egy műtárgy, hanem egy vendég okoz nagy meglepetést.

A Kincsvadászok adásában meglepő vendég tűnik fel / Fotó: TV2

A Kincsvadászok sztárjának gyermekkori barátja tűnik fel a stúdióban

Százéves ezüst készlettel érkezik a műtárgy-kereskedő show legújabb adásába a szakértő és a kereskedők elé az egyik eladó. A Kincsvadászok műsorvezetője, Tilla szerint Attila kincse olyan örök darab, ami sosem megy ki a divatból.

– Egy 12 személyes ezüst evőeszköz készlettel érkeztem, 15 évvel ezelőtt vásároltam az Ecseri piacon – mondta Tilla kérdésére a tárgy tulajdonosa. – Szeretek piacra járni, szeretem a műtárgyakat. Nagyon közel állnak hozzám a régi tárgyak az időtállóságuk és a használhatóságuk miatt, mert zseniális, hogy nem 5-10 évre gyártottak valamit, hanem 50-100, vagy akár 200 évre is. Ez a készlet is még 50 év múlva is megállja a helyét bármilyen lakásban. Teljesen klasszikus, egyenes vonalú, angol fazon.

Az eladó – mivel Megyesi Balázs szakértő szerint a készlet becsértéke 700-750 ezer forint – jókedvűen érkezik meg a stúdióba, ahol Molnár Viktor a láttára azonnal felugrik székéből és odaszalad megölelni Attilát.

Kecsege! Gyerekkori barátok vagyunk, a szüleink együtt jártak piacra, mi meg kísértük őket. Mi csináltunk anno olyan bulikat, hogy csoda, hogy még itt vagyunk!

– kiált fel Molnár Viktor, majd a többiek felé fordulva ad magyarázatot meglepő viselkedésére.

A TV2 nagysikerű műsorában Fejes Tamás harcol az ezüst készletért / Fotó: TV2

Fejes Tamás kemény alkudozó

De ami ezután következik, egészen elképesztő. Mind az öt kereskedő pályázik a készletre, pillanatok alatt 650 ezer forintig jut el a licit. Végül a többiek Fejes Tamás javára lemondanak a készletről, de sem ő, sem az eladó nem akarnak engedni az árból.

Hogy végül sikerül-e az álomárat megkapnia Attilának, az kiderül a Kincsvadászok mai adásából, a Tények Plusz után!