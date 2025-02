A Kiképzés kiképzői levették az egyenruhát

Nagy Ádám komolyan vette a "feladatot" – Helyszín: Prestige Hotel Budapest****Superior / Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

hot!: Lazábban, „gyöngédebben” viselkedtetek a résztvevőkkel?

Mindenki:

Nem!

F. A.: Pont az a lényeg, hogy mentálisan kell átbillenteni a versenyzőket, túljuttatni a saját korlátain. De emellett én is érző ember vagyok, és nekem is fáj, ha látom, hogy szenved. Mindenkinél meg kell találnunk a teljesítőképesség határát, amin ha túllépünk, akár nagy baj is lehet belőle. Ezért is nagy a felelősség a kiképzőkön. A műsorban is rengeteg olyan helyzetet láthatnak a nézők, amikor elmentünk egészen a falig.

M. A.: Ez is egy kiképzési módszer, mert bizonyos szituációkban emberként már vigasztaltam volna a katonáimat.

De hadd éljek egy hasonlattal: ha mész egy sötét folyosón, én kiképzőként, mentorként nem kapcsolom fel neked a villanyt, hanem kézen foglak, és még mélyebbre vezetlek a sötétbe, mert neked kell megtalálnod a kapcsolót.