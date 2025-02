A Kiképzés számára véget ért, de így is katonának áll Ákos

Négy honvéd sorsa dőlt el a TV2 és a Magyar Honvédség együttműködéseként hétfőn indult sport-reality e heti adásaiban. Ők négyen elvesztették a próbatételt, melyre mindegyiküket a saját kiképzője jelölte, miután nem voltak maradéktalanul elégedettek a heti teljesítményükkel. Nagy meglepetésre a távozók között van Müller Ákos, aki nagy reményekkel vágott bele A Kiképzésbe, hiszen nem titkolt célja, hogy honvédségi pilóta legyen. Az Oravecz Kristóf főhadnagy által irányított Hunyadi raj (kék csapat) katonája hibát hibára halmozott, majd elveszítette a próbatételt csapattársával szemben. Müller Ákos most a Borsnak mesélt a sorsdöntő napról és nagyratörő, jövőbeli terveiről is.

Müller Ákos az első, aki távozott A Kiképzés című műsor Hunyadi rajából (Fotó: TV2)

A Kiképzés kiesője tudja, hatalmasat hibázott

– Ha volt is bennem csalódottság, amikor végül a csapattársam legyőzött a próbatétel utolsó feladatában, tudtam, hogy csak magamnak köszönhetem, hogy számomra A Kiképzés véget ért. Zavar támadt az erőben, amikor az egyik feladatnál tüzet nyitottak ránk és egy lövészárokba kellett visszahúzódnom.

Hiába voltam gyors, a táskámat, vagyis a teljes felszerelésemet ott felejtettem, vagyis egy hülyeségen csúszott el a dolog.

– Vissza kellett mennem érte, amivel nem csak időt, de rengeteg energiát is veszítettem, a koncentrációm is szétesett. Teljesen kipurcanva értem vissza az utolsó próbatételre és bár küzdöttem, a maradék erőm már kevés volt ahhoz, hogy legyőzzem Segesdi Tamást – emlékezett vissza A Kiképzés című műsor Hunyadi rajából (kék csapat) távozó fiatal.

Müller Ákos (balra) ereje egy szarvashiba miatt fogyott el (Fotó: TV2)

A Hunyadi raj kiképzője visszavárja Müller Ákost

Bár Müller Ákos számára ezen a ponton véget ért A Kiképzés, ez a karrierálmait nem befolyásolta. A 20 éves srác most is eltökélten halad a célja felé és jelenleg is pilótaképzésben vesz részt.

– Talán a hollywoodi filmek, talán az egyéb gyermekkori ábrándok vezettek oda, hogy ma civil pilótának tanulok, ezt már nehéz lenne megmondani, de tény, hogy amióta az eszemet tudom, vonzott ez a pálya. Amikor pedig jelentkeztem a Magyar Honvédség tartalékos képzési programjára és egyszerre a műsorra is, rájöttem, hogy tulajdonképpen pilótaként szívesebben szolgálnék a seregben, mintsem napi kétszer egy utasszállítóval megjárjam a Budapest-Párizs vonalat. A civil repülést egyszerűen nem találom annyira izgalmasnak. Tulajdonképpen jelentkeztem is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, de mivel szemüveges vagyok, nem mentem át az alkalmasságin – tette hozzá A Kiképzés című műsorból kiesett Müller Ákos, majd hozzátette, ennek ellenére sem adja fel az álmát, hogy egy napon hivatásos katonaként repülhessen. Pont úgy, ahogyan a kiképzője, Oravecz Kristóf főhadnagy is teszi. Nem is csoda, hogy a hivatásos katona így búcsúzott tőle :

Tudom, hogy négy év múlva újra találkozni fogunk a Magyar Honvédség kötelékében, ha végzett a repülős iskolájában!

Müller Ákos ennek a búcsúnak a fényében pedig egyre biztosabb abban, hogy jó úton jár, így a civil pilótaképzése után rászánja magát arra a rutin szemműtétre, melyet követően jó eséllyel felvételt nyerhet a Magyar Honvédség pilótaképzésére is.