Lekapták! Ebben a budapesti étteremben vacsorázott John Cena - Videó

John Cena már egy ideje Budapesten forgatja a legújabb filmjét, s azok a szerencsések, akik jókor voltak jó helyen, már találkozhattak is a világsztárral. Az egykori pankrátor ugyanis nem hotelszobájában ücsörög a szabadidejében, hanem felfedezi kishazánk fővárosát, és olyan helyszíneken is megfordul, ahol a hollywoodi hírességeket nehéz elképzelni. Ilyen volt például, amikor kilátogatott a Józsefvárosi piacra, legalábbis egy szemtanú állítása szerint ott nézelődött a férfi. De járt egy nagyon neves cukrászdában is, ahol hazánk egyik nagyasszonyával, Nagy Ő Virággal is összefutott. Mondanunk sem kell, hogy Jákob Zoli néhai üdvöskéje azonnal lőtt egy közös képet a világsztárral, s elmondása szerint nagyon kedves, tisztelettudó volt vele végig. De ez még nem minden, hiszen azok, akik múlt hétvégén kilátogattak a Lánchídhoz, egy filmforgatás kellős közepébe is belecsöppenhettek.

John Cena Budapest utcáit járja (Fotó: Imaginechina via AFP)

John Cena filmforgatás miatt érkezett, de Budapestet is felfedezi

Térjünk vissza egy kicsit a John Cena és a Lánchíd találkozójához. Ahogy említettük, múlt hétvégén teljesen lezárták a környéket, hiszen a pankrátor az új akciófilmje egyik jelenetét rögzítette. Akik a helyszínen voltak, igazán szerencsések lehettek, hiszen élőben láthatták nem csak a világsztárt, de azt is, ahogy dublőre a híd tetejéről egy helikopterre ugrik. Bizony, jól olvastad! Ha pedig lemaradtál volna róla, ebben a videóban megnézheted, mi történt:

@borsonline Tiszta Hollywood: Hihetetlen akciójelenetek a Lánchídnál Több világsztár is érkezett Budapestre filmet forgatni. Hogy pontosan melyik produkció forgatásába leshettünk be, azt nem tudni, de az akciójelenetek látványosra sikeredtek. A kaszkadőrök természetesen biztonsági intézkedések mellett hajtották végre a jeleneteket. #bors #budapest #hollywood #világsztár #keanureeves #forgatás #breakingnews #news #breaking #exkluzív #akciófilm #kaszkadőr ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Akkor sem kell elkeseredned, ha ezekről a jelenetekről lemaradtál volna, hiszen John még egy darabig biztosan hazánkban lesz. És ahogy említettük, nem csücsül a négy fal között a szabadidejében, hanem járja a várost. Így tett a minap is!

A világhírű színész most egy belvárosi étterembe látogatott el, ahol békésen fogyasztotta a vacsoráját, mikor egy rajongója kiszúrta őt. Szerencsére Cena az az ember, akit még evés közben is megzavarhatsz, és akkor is mosolyogva áll melléd egy fotó erejéig.

Elmész vacsorázni Budapesten, majd realizálod, hogy John Cena mögötted ül

- írta a videóhoz Caitlin, aki barátjával ült be az Akácfa utcában található vendéglátóhelyre, és nem gondolta volna, hogy egy világsztár közelében fogyaszthatja majd el az ételét.