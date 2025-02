Hogy mi? John Cena a Józsefvárosi piacon turkált

Azok a szerencsések, akik manapság jókor vannak jó helyen, simán belebotolhatnak egy vagy akár több Hollywood-i szupersztárba. Hiszen hazánkban, hovatovább Budapesten forgatja új filmjét Keanu Reeves és Emilia Clarke, de a pletykák szerint, akár Halle Berry is nálunk lehet már.

Íme az egyik Budapesten készülő szuperprodukció látványos forgatása a Lánchídnál:

Tiszta Hollywood: Hihetetlen akciójelenetek a Lánchídnál Több világsztár is érkezett Budapestre filmet forgatni. Hogy pontosan melyik produkció forgatásába leshettünk be, azt nem tudni, de az akciójelenetek látványosra sikeredtek. A kaszkadőrök természetesen biztonsági intézkedések mellett hajtották végre a jeleneteket.

No, de térjünk vissza John Cena irányába, akivel nemrég Nagy Ő Virág is összefutott Budapesten. Az egykoron Árpa Attila, majd Jákob Zoltán kegyeiért is harcba szálló híresség erről posztolt is egy közös képet, majd egy rövid videót is készített a nem mindennapi összefutás emlékére.

Nagy Ő Virág egy cukrászdában futott össze a Hollywood-i szupersztárral. John Cena Budapesten forgat (Fotó: Instagram)

John Cena Budapesten jár, kel...

Jöttek is a kommentek szép számmal. Akadt, aki csak egy-egy emojival reagált, de voltak, akik valahogy nem annyira értették a szitut. Az egyik hozzászóló például meglepődött azon, hogy John Cena Magyarországon van és hogy beszéli is a nyelvünket. Ez persze nem, vagyis csak félig igaz, de a feltételezés nem csak mókás, hanem megtisztelő is. Ugyanakkor Nagy Ő Virág videója alatt feltűnt egy másik kommentelő is, aki állítja, szintén találkozott a világsztár John Cenával. Ráadásul nem is akárhol.

„Én is találkoztam vele, kint a volt a piacon Józsefvároson…”

– írta Péntek Gyulai Virág egyik követője. Nos, mivel ez a szituáció is elég extrém, kezeljük fenntartásokkal! Ugyanakkor játsszunk el a gondolattal, hogy John Cena is csak ember és szereti olcsón megúszni az olyan tételeket, mint mondjuk egy póló vagy az ötösével csomagolt, nylon zokni. Ha pedig elképzeltük, térjünk vissza a valóságba, vagyis a valóban igazolható sztártalálkozásra. Íme még egyszer Nagy Ő Virág és John Cena villámrandija.