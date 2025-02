Keanu Reeves után John Cena is "meghódította" a Lánchidat – A félelmetes jelenetekről videók is készültek, íme

Mint arról a Bors a tegnapi nap folyamán beszámolt, hollywoodi sztárok lepték el Budapestet, ezúttal John Cena művészurat vélték felfedezni. A napokban Emilia Clarke-ot, Keanu Reeves-t és Halle Berry-t is megemlítették, ők mind itt járnak Budapesten, és a mai nap során is folytatódott a forgatás. A híres amerika WWE bajnokból lett filmsztár, John Cena jeleneteit rögzítették az elmúlt órákban. Egy TikTok felhasználó élőben közvetítette a Lánchíd körüli eseményeket, ahol vélhetően John Cena kaszkadőrét lehetett látni.

A 24 másodperces videón jól látszik, ahogy John Cena dublőre rákapaszkodik a helikopterre, és az elindul vele. A helikopteren lévő operatőr fentről veszi a színészt, aki szemmel láthatóan nincs berezelve a helyzettől – valószínűleg nem először csinál ilyet.

Már egy ideje nagyon jó helynek bizonyul a Hollywoodban készülő filmek számára fővárosunk, ezt pedig a napokban zajló forgatások is tökéletesen bizonyítják. Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a Lánchíd tetején is forgattak egy akciójelenetet a mozihoz, ez pedig a mai nap során is folytatódott. Több videó előkerült a TikTok nevű közösségi oldalon a forgatásról, a következő, nem mindennapi képsorokon John Cena dublőre fut fel a Lánchídra.

A teljes várost lázban tartja a Hollywoodból érkező stáb és a hír, miszerint a két akciófilm sztár, John Cena és Keanu Reeves egy azon moziban fognak játszani, arról nem is beszélve, hogy ha minden igaz Halle Berry és a Trónok Harca című sikersorozattal világsztárrá vált Emilia Clake szintén Magyarországon tartózkodik napjainkban. Vajon mi lesz a film címe és mikor jelenik meg? A válasz minden bizonnyal kiderül hamarosan, addig javasoljuk a linken elérhető TikTok Live-ot, ahol folyamatosan figyelemmel követhetők a világsztárok budapesti forgatásának eseményei. John Cena egyébként járt már Budapesten, igaz akkor egy teljesen más elfoglaltsága volt.