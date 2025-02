Szörnyű támadás érte a Hogyan tudnék élni nélküled sztárját

A Hogyan tudnék élni nélküled kétségkívül a tavalyi év egyik legnagyobb dobása volt, a Demjén Ferenc slágerein alapuló zenés vígjátékért egyenesen odavan a közönség. Kirády Marcell, a film egyik szereplője most kellemetlen helyzetbe került, ugyanis feltörték a közösségi oldalát és a nevében üzeneteket küldözgetnek.

Hogyan tudnék élni nélküled: a film producere, Kirády Attila, Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hogyan tudnék élni nélküled szereplők: újra összeállhat a csapat

Az alkotók a film hivatalos Instagram-oldalán számoltak be az online támadásról, melynek következtében Marci nem fér hozzá a fiókjához, így ő azon már nem tud kommunikálni. Felhívták továbbá a követők figyelmét arra is, hogy amennyiben üzenetet kapnak Marcitól, ne nyissák meg! Sajnos a legnagyobb közösségi oldalakon is előfordul, hogy hackereknek sikerül birtokba venni valakinek az oldalát és ez alól a hírességek sem kivételek. Aggodalomra azonban semmi ok: Marcival remélhetőleg személyesen is találkozhatnak a nézők! A Hogyan tudnék élni nélküled ugyanis akkora rajongótáborra tett szert, hogy már külön Facebook-közösség is alakult, akik azt szeretnék, hogy a filmbéli fikciós Kuplung zenekar koncertet adjon.

Az eleinte mosolyogni való kezdeményezésre az alkotók úgy reagáltak, ha összejön a 15 ezer követő, megtartják a koncertet, a lelkes fanok pedig meglepő gyorsasággal, kevesebb, mint három hét alatt tizenöt ezren csatlakoztak a csoporthoz. A koncert tehát nagyon úgy tűnik, hogy valósággá válik, amellyel kapcsolatban már Marci édesapja, a film producere, Kirády Attila, illetve Ember Márk is megszólalt, a Metropolnak elárulták, hogy el is kezdik szervezni, amihez természetesen azért még idő kell. A Hogyan tudnék élni nélküled szereposztása parádésra sikerült, Törőcsik Franciska, Ember Márk, Kirády Marcell, Marics Peti, Márkus Luca és Kovács Harmat ugyanis mindannyian szerethető karaktereket alakítanak. Hab a tortán, hogy alig több mint újabb egy hét alatt annyian csatlakoztak a „Kuplung koncertet az Arénába” csoporthoz, hogy cikkünk megjelenésekor már több mint 22 ezer tagot számlálnak, akik mind alig várják, hogy élőben is újra láthassák kedvenceiket.