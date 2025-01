Hegyes Berci rácáfolt: így vannak most Mihályfi Lucával

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a Dancing with the Stars ötödik évadában nagy sikert arattak, hiszen majdnem a döntőig meneteltek, a negyedik helyen végeztek. Noha Berci eddig két évadban is győzelemre vezette partnerét – az elsőben Gelencsér Timit, a harmadikban pedig Csobot Adélt –, az idei szezonban cseppet sem bánta, hogy negyedikként távoztak, ők ugyanis az idei évad legnagyobb győztesei voltak bizonyos tekintetben. A kiesés pillanatában ugyanis élő adásban vállalták fel kapcsolatukat Mihályfi Lucával és boldogan, csók kíséretében, kéz a kézben távoztak.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca szerelme a Dancing with the Starsban bontakozott ki (Fotó: Polyak Attila)

Hegyes Berci: „Éreztem én már a próbák alatt is”

A róluk szóló hírek már a műsor elején napvilágot láttak, hiszen nem volt szem, amelyik ne vette volna észre a Berci és Luca között lévő, jól működő kémiát, a páros mégsem erősítette meg, hogy együtt lennének, bár nem is tagadták. Berci a kiesésük után így nyilatkozott:

Éreztem én már a próbák alatt is, hogy ez több, mint munkakapcsolat, de valóban az első táncunknál történt meg, hogy ezt ki is mondtuk egymásnak.

De végül is nincs egy konkrét dátum, hiszen mindketten tudtuk már korábban is, csak… mondjuk úgy, hogy megvannak a módszereim arra, hogy fogjam a felém küldött jeleket és én is küldjem ugyanezeket!” A hivatalos bejelentés óta viszont nagy léptekkel halad előre Mihályfi Luca és Hegyes Berci kapcsolata, szinte már össze is költöztek. Volt egy kisebb közös karácsony is, amit egy közös szilveszter követett Kanadában, ahová Berci fellépése miatt utaztak.

Aztán felröppentek a pletykák

Néhány nappal ezelőtt csúnya szóbeszéd ütötte fel a fejét Redditen, amely szerint Berci már nem követi Lucát a közösségi oldalakon, ami egyet jelenthet a szakítással. A táncos azonban gyorsan reagált a hamis vádakra, mégpedig úgy, hogy 24 óráig elérhető instagram sztorijába közös fényképet töltött fel szerelmével, ahol egy kanapén összebújva filmeztek. A fotóhoz csak egy fehér szívecskét tett, illetve megjelölte rajta Mihályfi Lucát. Több tehát nem is kell: köszönik szépen, remekül megvannak és nagyon boldogok.