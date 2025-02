A Házasság első látásra sztárja életveszélyes helyzetbe került: az arcába csaptak a lángok

Dávid Petra TikTok-on osztja meg követőivel életének fontos pillanatait, na meg persze olykor a kevésbé lényegeseket is. Mint kiderült, a Házasság első látásra korábbi szereplője több mint két napra áram nélkül maradt az otthonában, ami igencsak megviselte. És ha mindez nem lenne elég, a kommentelők szerint erről csakis ő tehet. Ez persze nem igaz, de Petra elárulta, van ennél nagyobb gondja is, ugyanis egy gyertya miatt még a testi épsége is veszélybe került.

Áram nélkül maradt a Házasság első látásra 1. évadának sztárja, csaknem felgyújtotta a lakását (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra személyi edzőként dolgozik, így napjai nagy részét a teremben tölti, ennek ellenére sok gondot okozott neki, hogy II. kerületi lakásában elment az áram. Persze nem volt egyedül a problémával, de mindenki tehetetlen volt az ügyben, és várniuk kellett a javításra. Ennek ellenére a kommentelők szerint Petra is hibás.

52 órája nincs áram a lakásban. A tegnapi videóm alá érkezett egy olyan komment, ami szerint ha rendes munkám lenne, akkor élhetnék egy jó környéken, ahol ilyen nem történne meg. Én szeretek a II. kerületben lakni, szerintem ez jó környék, illetve az egy dolog, hogy az én munkámat nem tekinti rendes munkának, de ezzel az összes többi környékbeli lakót is leminősíti

– kezdte feldúltan.

Mintha az nem lenne elég, hogy ezalatt a több mint 52 óra alatt a Farm VIP szereplője kénytelen volt nomád körülményekkel beérni. De legalább az ételek hűtésében a kinti hideg a hasznára volt.

– A helyzet az, hogy az ablakpárkányomon van az egész hűtőm tartalma. A telefonomat és a hordozható töltőmet az edzőteremben töltöm, emellett az összes kajám is elfogyott, így vagy veszek magamnak valamit vagy átmegyek édesanyámhoz főzni – árulta el.

A Házasság első látásra sztárja majdnem felgyújtotta magát

Petra a világítást gyertyákkal igyekezett helyettesíteni, ami akár még meghitt, romantikus hangulatot is csempészhetett volna a lakásába, így Valentin-nap környékén, de rossz vége lett. A csinos edző csaknem felgyújtotta saját magát, de végül szerencsére csak a haja bánta.

A tegnapi éjszakámat romantikus gyertyafényben töltöttem és izgalmi állapotomban véletlenül még egy kicsit fel is gyújtottam a hajam. De ez már mellékes, igazából nem is látszik, bár sötét van nálam így annyira nem tudtam megvizsgálni

– vallotta be.