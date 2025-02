„Mi békében voltunk mindig!” - Gáspár Zsolti tisztázta, milyen a kapcsolata Győzikével

Gáspár Zsolti és Gáspár Győző „harcának” már egy ideje szemtanúi lehetünk, de talán most végleg véget ér közöttük a háború. Aki nem tudná, miről van szó, annak itt van egy aprócska frissítés: minden azzal kezdődött, hogy Győzike meghirdette a szülőfalujában álló ingatlanát, de nem tudta azt eladni, mert rájött arra, hogy a telek nincs egyik közvetlen családtagja nevén sem, ellenben Gáspár Zsolti legidősebb lányának annál is több köze van hozzá, hiszen ő a bejegyzett tulajdonos. Ebből kerekedett állítólag a nagy perpatvar. Zsolti gazda ugyanis azt mondja, hogy ő tisztességes ajánlatot tett a házra, míg Győző ennek az ellenkezőjét állítja. Ráadásul nemrég a showman üzent is testvérének, miszerint ő békét szeretne, ennek érdekében pedig lemondott a házról Zsolti és az apjuk javára.

Gáspár Zsolti testvére békét akar, a gazda szerint sosem voltak rosszban (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti állítja, nagyon jó a kapcsolata Győzővel

Kíváncsiak voltunk, hogy a gazda mit szól a fivére kijelentéséhez, ám megdöbbentő választ kaptunk. Már csak azért is, mert Zsolti nem igazán érti, hogy Győző miről beszél, ugyanis ő eddig meg volt győződve arról, hogy békében vannak egymással.

Nincs itt semmilyen probléma, nem kell itt békét kötni, mert mi békében voltunk mindig! Nincs itt háború! Béke van 75 óta, amióta megszülettem. Nem tudom, Győzi honnan veszi azt, hogy köztünk harc van, meg vita...

– kezdte lapunknak Zsolti, aki ennek ellenére eleget tesz testvére kérésének, és békejobbot nyújt neki ismét. Nem máshogy teszi ezt, mint egy hajvágással, hiszen mint mondja, már nem csak gazda, de barber is. És ha a falu hozzájár megszépülni, akkor biztos, hogy fivérének is alkot majd valami különleges frizurát.

– Győzit hamarosan meg fogom nyírni. Nagyon szép nyírást fog tőlem kapni, mert már nem csak Zsolti gazda vagyok, hanem barber Zsolti. Úgyhogy még egyszer üzenem neki, hogy semmi probléma nincsen, semmi vita, béke van! A család az összetart! – jelentette ki a gazda, aki még a híváslistáját is megmutatta kameránknak, hogy bizonyítsa, majdnem napi szinten beszél a testvérével.