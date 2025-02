Szívükhöz kapnak a magyarok: Csutinak esett Gáspár Zsolti

Ahogyan a Bors is megírta, Gáspár Zsolti valami igazán gigantikusba kezdett bele. Győző testvére már régóta álmodozik arról, hogy egy nap profi barber lesz, most pedig eljött az idő, hogy az álmok valóra váljanak. Zsoltit mindenki egy mókás, vicces pasasnak ismerte meg, aki hajlamos mindenből tréfát csinálni, a barberkedéssel kapcsolatban azonban nincs helye a viccelődésnek. Immáron tanulja a szakmát, és több sztáron is kipróbálhatta a tudását.

Csuti számára nagyon fontos a küllem

Beszéltem a menedzseremmel, aki azt mondta nekem, hogyha már birkákat tudok nyírni, akkor hajakat is, és hogy próbáljam meg rajta, hogy megy. Na, olyan jól sikerült elsőre a vágás, hogy otthon meg sem ismerték. Azt édesanyja meg a barátnője is azt mondta neki: Te, Gabika, hát te szebb lettél, mint voltál! Azóta a faluból mindenki hozzám jön, hogy megnyírjam őt

– árulta el a Borsnak Zsolti.