„Csodálatos” – Mikes Anna és Krausz Gábor pezsgővel a kézben jelentette be az újabb örömhírt

Ahogy arról a Bors már beszámot, egy ország szíve borult ünnepbe, amikor kiderült, hogy "valóra vált a tündérmese" és Krausz Gábor eljegyezte Mikes Annát.

A páros hosszú utat járt be a boldogságukig, noha egy egész ország szurkolt azért a Dancing with the Stars alatt, hogy a munkakapcsolaton kívül más is legyen köztük. Imáik pedig meghallgattattak, ugyanis a sztárséf és a profi táncos valóban egymásba szeretett, tündérmesébe illő szerelmük pedig azóta is töretlen.

Mikes Anna és Krausz Gábor úszik a boldogságban

A sztárpár jelenleg éppen a jól megérdemelt pihenését tölti, amelyre Tóth Gabi és Krausz Gábor közös kislánya, Hannaróza is elkísérte őket. Au eddigi megosztott képek alapján pedig elmondhatjuk, hogy tökéletes az összhang hármunk között. Most pedig a profi táncos újabb fotókkal jelenetezett, amelyeken mások mellett az látható, ahogy Gáborral hatalmas mosollyal az arcukon pezsgőznek.

Az első snowboardozásom… A balesetbiztosítást szerencsére nem kellett használni és még a hüttét is be tudtam venni nagy sebességgel…

- jelentette be Mikes Anna. Írásához pedig több fotót is megosztott, amelyekhez számos komment érkezett.

A romantikus fotóért pedig csak egyet kell lapozni: