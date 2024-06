„Nem lennék ma az, aki vagyok, ha nincs ez a konfliktus” – Mohamed Fatima hálásnak érzi magát a Fekete Vonattal történtek után

A lecke mindig ott kell, legyen az ember életében, mert anélkül nem tudunk fejlődni. Az elmúlt időszakot is abszolút így éltem meg, és azt mondom, hogy örülök, hogy ez megtörtént és így történt meg, ahogy. Nem lennék ma az, aki vagyok, ha nincs ez a konfliktus, erősebb lettem és hálás vagyok ezért. Minden ember életében van olyan pillanat, amikor azt gondolja, hogy kudarc volt az egész, amit csinált. Ha nem lett volna az egész, szerintem nem jutottam volna el ide, és én ezt nem is konfliktusként éltem meg, mert amíg ez ment kívül, addig én írtam a dalokat, és akkor született meg öt dalom is.