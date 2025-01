Az ágyból üzente meg Som-Balogh Edina: már csak ezt várja

Bár a télből bőven maradt még hátra, sokan már most nagyon unják a hideg napokat, a ködöt, a borús eget, amit ugyan időnként megszakít egy-egy derűsebb idő, de valahogy mégsem az igazi. Som-Balogh Edina színésznő, műsorvezető és volt szépségkirálynő is hasonlóan érez, ahogy arról a minap a közösségi oldalán is beszámolt a követőinek.

Már csak a tavaszt várom…

- jegyezte meg Instagram-posztjában a színésznő, amihez egy olyan fotót csatolt, amelyen az ágyban fekve, szürke pulcsiban vetett csábos pillantást a kamerába - a szépségével sikerült mindenkit elvarázsolnia.

Úristen! Hihetetlen gyönyörű vagy!

- áradozott a kommentszekcióban az egyik rajongó, míg mások azt jelezték, osztoznak Edina érzéseiben.

Akkor már ketten várjuk

- helyeseltek egy hozzászólásban.