"Tedd magad hasznossá" - Arnold Schwarzenegger olyat tett, hogy mindenkinek leesett az álla

A legendás mozihős, Arnold Schwarzenegger már 77 éves, de most is ugyanúgy akciózik, mint régen. Persze manapság már kevesebbszer láthatjuk őt megmenteni a világot, de amikor mégis fegyvert ragad a rosszfiúk ellen, azt mindig élvezetes nézni – a Fubar című Netflixes sorozata is akkora siker volt, hogy hamarosan érkezik a folytatás.

Arnold Schwarzenegger / Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Arnold Schwarzenegger tavaly kiadott egy rendkívül kelendő könyvet "Tedd magad hasznossá - Az élet hét szabálya" címmel, amiben elárulja a titkait, hogyan sikerült elérnie a céljait. Úgy tűnk, hogy a világsztár nem csupán a levegőbe beszélt, hanem tényleg hasznos akar lenni.

Tedd magad hasznossá

– ezzel a kiírással rakta ki a legújabb posztját Arnold Schwarzenegger, akinek sikerült mindenkit meglepnie.

Az Arnie által közzétett fotókon az látható, hogy az utcán lapátolja a havat, hogy ezzel is segítsen. Ez is bizonyítja, hogy gigasztár létére nem fél ő a kétkezi munkától, nem felejtette el, hogy honnan jött.

