A siker kulcsa: ez a mindennapi reggeli rutinja a milliárdos üzletembernek

Az Amazon alapítója Jeff Bezos a világ egyik leggazdagabb embere. Nem is csoda, hogy tudatosan éli a mindennapjait, kerüli a rohanást és minden egyes napon egy lassú, kiegyensúlyozott reggeli rutint követ, ami talán a sikerének a kulcsa.

Fotó: Fotó: Northfoto

Bárki példát vehetne az Amazon alapítójának reggeli rutinjáról, ami nyugodt és megfontolt szokás, ráadásként maximális energiával tölti fel. Szóval igazán tanulságos a világ egyik leggazdagabb emberének az életmódja, amibe most elsőként engedett betekintést a Routinesnek adott interjújában, amit a Mindmegette vett észre elsőként.

Minimalizmus

Az ébredését nem bízza másra Jeff Bezos, mint a saját biológiai órájára. Ennek ellenére már rendszerint 6:30-kor megébred. Sokan azt hihetnék, hogy az Amazon alapítója egyből a telefonjáért nyúl, ám de ez nem így van. Helyette klasszikus újság olvasással, majd párjával, Lauren Sánchezzel kávézva kezdi meg a napját.

Megjegyzés: A mentális frissesség megőrzéséhez nagyban hozzájárul, ha az ember megengedni magának, hogy saját tempójában ébredjen.

Irigylésre méltó étek

Van, mit a tejbe aprítania Jeff Bezosnak, így olyan különleges finomságokkal indítja időnként a napját, mint mediterán polip, buggyantott tojás, fokhagymás joghurt és bacon. A vasárnapokon pedig elengedhetetlen szokásává vált, hogy a családjának saját készítésű áfonyás-csokis palacsintát süssön.

Megjegyzés: A polipot nem mindenki engedheti meg magának, de helyette egy matcha tea vagy egy frissítő smoothie is ugyanolyan jó választás.

Életforma

Mint elárulta, nemcsak a nyugalomra és az egészséges étkezésre figyel oda, de a testére is legalább ugyanannyi figyelmet fordít. Hetente többször is edz, olykor még Wes Okerson celebtréner is besegít neki. Szereti a súlyzós és ellenállásos edzéseket, de a low impact kardióra sem mond nemet. Kedvenc sportja a lovaglás.

Tudatosság

Nemcsak a reggeli digitális detox segíti a milliárdos üzletember életét. Tudatosan nem hoz döntéseket délelőtt 10-ig, a napja ugyanis akkor vált rohanós tempóba és kezdődik el a munka. Így ebben az időben hozza meg a legfontosabb döntéseit. Délutánra már csak könnyebb feladatok hagy meg, és délután 17 órától már semmit sem erőltet. Ezzel választva el a munkát és a magánéletét.