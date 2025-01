Xantus Barbara balesete a szakember szerint üzenet a sorstól

Xantus Barbara nehéz időszakon van túl, hiszen tavaly februárban elvesztette azt a férfit, aki igazi támaszként, barátként állt mellette. Szurdi Miklóssal ugyan elváltak, de két közös gyermekük és a szakmai elhivatottságuk is életre szóló kapocsként fűzte őket össze egészen a színész-rendező haláláig. A színésznő nehezen tette túl magát az őt és családját ért veszteségen, ám a sorscsapások sora ezzel még nem értek véget a számára. Mint ismeretes, Xantus Barbara súlyos balesetet szenvedett 2025. első napján, amikor éppen egy fellépésre igyekezett. Erről ő maga számolt be a közösségi oldalán:

Xantus Barbara balesetében vastagon benne volt a sors keze Fotó: MW archív

Xantus Barbara súlyos balesetéről: „ A Sors Csodája, hogy nem jött épp arra senki”

– Január elsején újévi koncertre menet megpördültem az autópályán és szalagkorlátnak ütköztem. Mit ütköztem?

Ne szépítsük: csapódtam.

– Így a pontos. A sors csodája, hogy nem jött épp arra senki, egy árva lélek sem, így csak az autókám tört ripityára, én megúsztam egy sokkos (fölösleges) fékezéssel, aztán sötét nagy csend. Amikor az első pánikból már ocsúdtam, eszembe jutott, vajon mozdul-e még az én jóöreg, megbízhatatlan autóm... és... igen... elindult. Annyira, hogy elvitt Győrtől egészen Szentgotthárdig, a lámpák is világítottak valahogy, ott szuszókált kicsit, amíg mi szétkoncerteztük magunkat, kompenzáló, széles nagy mosollyal és dupla energiával... majd az est végén, és némi feldrótozás után hazáig… – kezdte posztjában Xantus Barbara, aki mellett bizonyosan ott ült a védőangyala az anyósülésen, hiszen egyetlen karcolás nélkül megúszta a balesetet. Ugyanakkor a sors keze is vastagon benne lehetett abban, hogy végül a körülményekhez képest minden jól alakult azon a vészterhes január 1-jei utazáson. Erről Szlovák Esztert, az astronet.hu számmisztikusát kérdeztük, aki elvégzett egy gyors számítást Xantus Barbarával kapcsolatban.

Idén szeptembertől fordulhat Xantus Barbara sorsa

– Xantus Barbara súlyos balesete szempontjából nagyon érdekes maga a dátum, hiszen aznap értelemszerűen az egyes szám dominált, ami a születési dátuma alapján egyben a színésznő sorsmissziós száma is. Ez pedig aznap erősen hatott a sorsára, vagy ha úgy tetszik, az életére. A sors ezzel a balesettel bizonyosan üzenni szeretett volna neki valamit és van is sejtésem arról, hogy mit – kezdte a Borsnak a spirituális tanácsadó, aki a súlyos baleset ellenére is úgy véli, remek év állhat Xantus Barbara előtt, ha megérti a sors, neki címzett üzenetét. – Xantus Barbara tavaly szeptember 14-e óta a négyes személyes évében van és ez a szám a rendrakásról és az újrakezdésről szól.

Olyasfajta újrakezdésről, ami végül stabilitást hozhat az életébe és rávezetheti, hogy el kell engednie a múlthoz való szoros ragaszkodását.

– Egyúttal munkás év vár Xantus Barbarára és a szerencsefaktor kevésbé lesz jelentős számára. Neki kell rájönnie, hogy miként tud kiépíteni egy élhető, biztonságos és strukturált életet kialakítani, ami segítheti őt abban, hogy megszabaduljon a múlt terheitől. Barbara számára lehet ez egy nagyon sikeres év, de a siker a saját ügyességén és szervezőkészségén múlik majd. Fontos lesz megtalálnia a munka és a magánélet közötti összhangot. Szeptember 14-én pedig belép az ötödik személyes évébe, ami pozitív értelemben sorsfordító lehet a számára – árulta el a Borsnak Szlovák Eszter spirituális tanácsadó.