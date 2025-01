Egy-két hét és betöltöm a negyvenet, mégis úgy érzem, valami szokatlanul friss és ropogós bennem, ami a munkát illeti. Lelkes vagyok, és minden, amire és akire ránézek, inspirál. Most valahogy úgy érzem, előrelátó, fiatalos, merész dolgok kellenek a kultúrába, valami, amikre ha figyelünk, akkor jó, biztonságos érzéseket érezhetünk mi is és a közönség is. Építő, megújuló, alkotó, teremtő erők járnak át a társművészekkel való találkozások során, felemelő eszmecserékre van szükségem. Elmúltak már az orfeumok, a Fészek klubok, amolyan 'művészgyűjtők', így minden ilyen találkozás örömteli, ajándék. Nagyon szép dolgokra készülök, mert én még mindig bízom az értékekben, a dalban, az inspirációban és az égiekben, hogy mindent úgy alakítanak, ahogy kell. Rábízom magam a megérzéseimre és a zenémen keresztül majd elmesélem