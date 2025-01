„Ennek a nagy melónak a gyümölcsét nem tudom igazán élvezni” – Tóth Vera megtörten vallott 50 kilós fogyásáról

Ezt követően pedig arról ír, hogy eljött az idő, hogy hálás legyen a testének, amit az évek során oly sokat bántott és figyeljen a jelzéseire.

„Úgy néz ki, a cukormámoros beteljesedés érzése most egy darabig szünetel. A testem épp elégszer megköszönte már a sok jót, amit most teszek érte, DE! Jelzi azt is, hogy még többet kell tennem, és ami fontos, hogy én is hálás kell legyek neki, hogy reagál mindenre. Én már annyit bántottam a testem…”

Az énekesnő arról is ír, hogy még mindig dolgozik azon, hogy jóban legyen az új testével.

„Kell még egy kicsit engesztelni ahhoz, hogy teljesen jóban legyünk, meg ugye, mit is várhatnék harminc évnyi hedonizmus és az önszeretet hiánya után? Boruljon a nyakamba? Nem lehet többé kizsigerelni a testet, csak adni, adni, adni neki. Az is lehet, hogy soha nem lesz elég neki a törlesztésem, ki tudja, de azért hálás vagyok az összes megvetésért, a hátam mögött összesúgók tekintetéért, a kinevetésekért, az önámításért, a visszautasított randevúkért, az öltözködési szorongásokért, a magányos táncokért, hogy ezekért rendre a kilókat hibáztattam, a “bádim” mégis megbocsájtott. Ezek, ha nem lettek volna, nem is tudnám igazán értékelni az életem”.

Tóth Vera: Ez nem vicc!

Hosszabb bejegyzését pedig végezetül azzal zárta, hogy felhívta mindenki figyelmét arra, hogy igenis vegye komolyan az inzulinrezisztenciát, mert ez a betegség egyáltalán nem vicc.

Gyerekek! Az inzulinrezisztencia nem vicc, kérlek, vedd komolyan. Annyi ok és történet van egy ilyen betegség mögött, amit már nem elég felületi síkon kezelni, mindig mélyebbre és mélyebbre kell ásni. A megoldást megtalálva a boldogságod útjára léphetsz és lassan, türelemmel, kitartással kialakulhatsz.

