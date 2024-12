Tóth Vera jóslata: úgy érzi, 2025 kiszámíthatatlan év lesz

Tóth Vera az elmúlt húsz évben már ősszel tudta, hogy milyen úton szeretne haladni a következő esztendőben. Jó előre megvoltak a koncertek időpontja is helyszínei, most azonban egészen más a helyzet. Kezd a szórakoztatóipar teljesen kiszámíthatatlan lenni, és ebben a közegben nagyon nehéz a tervezés. A szakma és Vera szerint is egyre tűnnek el az értékek, és özönlik be a gagyi.

Tóth Vera egyelőre kaotikusnak látja a 2025-ös évet (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Tóth Vera tapasztalata

Az énekesnő a Bors megkeresésére arról beszélt, hogy 2025-re képtelenség úgy tervezni, mint az elmúlt húsz évben (legalábbis decemberben még így áll a helyzet), mert megváltoztak a zenefogyasztási szokások, a trendek és úgy általában is, totális átalakulás tapasztalható a piacon.

Régen úgy nézett ki, hogy októberben már tele volt naptáram a következő évi koncertekkel, és a január teljesen üres volt. Most decemberben már négy céges felkérésem van az év első hónapjára, a többi pedig lassan csordogál be. Nem teljesen értem, hogy mi történik, de mi zenészek, énekesek a bőrünkön érezzük, hogy nagy változások előtt állunk.

– mondta az énekesnő, aki így folytatta:

– A szakma ma már nem csak képzett előadókból, (nem akarok nagy szavakat használni, de) értékteremtőkből áll, hanem énekhang nélküli szórakoztatókból, TikTok-sztárokból, akikre a jelek szerint van vevőkör. Az élő zenés, akusztikus, sokszereplős produkciók piaca viszont szűkül. Vajon van még valaki, aki minőségi zenét szeretne hallani, aki kifizet egy olyan koncertjegyet, ami ugyan nem a legolcsóbb, de a legmagasabb szintű zenei élményt jelenti? Nem tudom a választ.

Lesz, ami lesz

Tóth Vera azt mondja, hogy a zenefogyasztás változása rá abban az értelemben sosem fog hatni, hogy ő marad azon a vonalon, amelyen két évtizede elindult, a minőségből ugyanis nem hajlandó engedni.

– Megyek, ahova hívnak, éneklek, ahol zenét akarnak hallani. Ne értsenek félre, nem félek attól, hogy felkopna az állam, hogy egy idő után nem lesz munkám. Inkább a szakmáért, a minőségi zenéért aggódom... És közben bízom benne, hogy bármilyen irányban változik a világ, a értékteremtő emberekre mindig szükség lesz.