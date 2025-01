Újabb hátbaszúrás: túl sok szendevést kell elviselnie Angelina Jolie-nak

Angelina Jolie hosszú évek után tért vissza a vászonra a Maria című életrajzi film főszereplőjeként, és titkon azt remélte, az Oscar-díjat is elviheti az alakításával. Most azonban kénytelen szembenézni azzal a ténnyel, hogy se ő, se a film nincs az Oscar-jelöltek listáján. A film csupán Edward Lachman operatőri munkájáért kapott jelölést - írja a Life.

Angelina Jolie azt hitte, biztosan jelölik

Úgy tudni, Angelina Jolie megdöbbent

A hollywoodi bennfentesek úgy tudják Angelina Jolie megdöbbent és hatalmasat csalódott, hogy nem jelölték Oscar-díjra. Az egyik forrás szerint a színésznő számított a jelölésre és ezért komoly erőfeszítéseket tett a film népszerűsítéséért, beleértve az interjúkat is, például Jimmy Fallon műsorában és rengeteg magazin címlapján is szerepelt.

Jolie a Maria Callas életét bemutató filmje kapcsán párhuzamot vont a díva és saját élettapasztalatai között. Callas élete és karrierje tele volt szenvedéllyel, fájdalommal és küzdelemmel, amelyek Jolie számára is ismerős érzések, ami segített az azonosulásban. A szerep kedvéért a színésznő énekórákat is vett, hogy minél inkább átélje azt, amit Callas érezhetett az élete során. „A szerep félelmetes volt, de ugyanakkor felszabadító is. Mit ér az élet, ha nem nézünk szembe a félelmeinkkel?” – nyilatkozta Jolie. „A Maria volt az a projekt, ami újra életre keltett. Sötét időszakon mentem keresztül, de ez a szerep és az engem körülvevő emberek segítettek visszatalálni önmagamhoz” – tette hozzá. A Maria forgatásán Jolie gyermekei, Maddox és Pax, produkciós asszisztensként vettek részt a munkában, és közelről látták édesanyjuk érzelmi küzdelmeit.

Brad Pitt lehet a háttérben

A jólértesültek szerint ennek a hátterében az állhat, hogy bár a külföldi sajtó imádja Angelinát, Hollywoodban Brad Pitt a kedvenc. „Senki nem ment volna Brad ellen, ezért nem jelölték Angelinát. Az emberek odavannak Bradért” - nyilatkozta egy bennfentes.