"Le tudnám élni Veled az életem" - újabb dögös fotóval jelentkezett be Tóth Andi

Újabb dögös fotóval jelentkezett be Tóth Andi. A 26 éves énekesnő legújabb Instagram-posztjára csak úgy özönlenek a dicsérő kommentek, melyek között egy-egy már talán túl felkavaró is. Persze durva kommentek mindig érkeznek fotói alá, így talán nem oly meglepő, hogy most sem fogták vissza magukat az emberek.

Újabb dögös fotóval jelentkezett be / Fotó: Szabolcs Laci

Jön a summerbody

- írta legújabb posztja mellé az énekesnő, miközben kockás hasat és szexi hosszú lábakat villantott. Nem hiába érkeztek az olyan kommentek számára ezt követően, minthogy:

Nagyon szexi vagy.

"Álomszép nő vagy."

Le tudnám élni Veled az életem.

Akadt azonban ennél pár fokkal erősebb hozzászólás is, amit már mondhatunk akár ízléstelennek is:

Azokat a lábakat de beszopkodnám

- közölte egy már-már kiéhezettnek nevezhető illető az énekesnővel, aki a napokban ünnepelte a születésnapját.

Itt lehet megtekinteni a fantasztikus formában lévő Tóth Andi legújabb, figyelemfelkeltő képeit, amik a fenti, heves reakciót is kiváltották: