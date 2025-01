Legújabb bejegyzésében fekete feszülős leggingsben, hófehér kabátban, smink nélkül pózol Tóth Andi az esős időben. Bár ezúttal semmi kihívó nem volt a fotóiban, a kritikusok így is megtalálták a celebet. Szerencsére azért bőven akadtak, akik kiálltak mellette!

Tóth Andi igyekszik nem foglalkozni a kritikákkal / Fotó: Szabolcs László (SZL)

Andika....enned kéne rendesen!!!

- jegyezte meg egy kommentelő, de többen is beszóltak amiatt, hogy karcsú lett a celeb, aki egyébként sokat edz is, így érthető a súlyvesztés.

Na igen. Így smink nélkül a legjobb

- bókolt viszont egy másik hozzászóló.

Wow, aki még az esős időt is megszépíti!

- írta sok más mellett egy rajongó.

A fiatal tehetséget visszavonulása óta leginkább saját főzőműsorában láthatják a nézők, ahol gyakran mesél a gyerekkoráról is. Tóth Andi nemrégiben azt is elárulta, hogy bár mindig is imádta a szilvesztert, az elmúlt 10 évben miért nem ünnepelt.